Gelex ghi nhận lợi nhuận quý II tăng gấp 5 lần quý I

Động lực tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn đến từ mảng bất động sản và khu công nghiệp khi ghi nhận 1.771 tỷ đồng doanh thu, tăng 43,6% so với quý I.

Theo báo cáo vừa công bố, trong quý II/2023, doanh thu của Gelex đạt 7.996 tỷ đồng, tăng 24,7% so với quý I và tương đương 88% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế 870 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với quý I và tăng 49% so với cùng kỳ 2022.

Doanh thu 6 tháng đầu năm 14.406 tỷ đồng, tương đương 38,5% kế hoạch năm 2023, lợi nhuận trước thuế 1.014 tỷ đồng, hoàn thành gần 80% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận gộp quý II ở mức 1.687 tỷ đồng, tăng 33% so với quý I. Biên lợi nhuận gộp quý II là 21%, tăng nhẹ nhờ đóng góp của mảng khu công nghiệp.

Một khu công nghiệp được Gelex đầu tư. Ảnh: Tập đoàn Gelex

Xét theo lĩnh vực hoạt động, động lực tăng trưởng của Gelex đến từ mảng bất động sản và khu công nghiệp khi ghi nhận 1.771 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 43,6% so với quý I và tương đương mức cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp mảng này đạt 54%, cao hơn đáng kể so với 38% của quý 1 và mức bình quân 36% cả năm 2022.

Trong quý II, tập đoàn đã ghi nhận doanh thu từ các dự án khu công nghiệp như Yên Phong II, Yên Mỹ, Đông Mai ... với tổng diện tích đất bàn giao là 77 ha, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 117 ha. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các dự án Thuận Thành, Yên Phong 2C, Tiền Hải, Phong Điền, Phú Hà, Hải Yên.

Doanh thu mảng năng lượng và nước sạch của Gelex giai đoạn này đạt 370 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 112 tỷ đồng. Tổng sản lượng điện quý II là 113 triệu kwh, tính tổng lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 259 triệu kwh, chiếm 41% kế hoạch năm do các dự án điện gió bị ảnh hưởng bởi chu kỳ gió thấp và thủy điện tiếp tục bị ảnh hưởng bởi Elnino.

Các trụ điện gió tại dự án nhà máy điện gió Gelex 1, 2, 3 ở Quảng Trị. Ảnh: Tập đoàn Gelex

Mảng vật liệu xây dựng và thiết bị điện vẫn gặp nhiều khó khăn từ thị trường khi nhu cầu sụt giảm. Doanh thu thuần của thiết bị điện đạt 3.673 tỷ đồng, tăng 14% so với quý I và giảm 17,2% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận gộp đạt 356 tỷ đồng, giảm 12,7% so với ba tháng đầu năm.

Giai đoạn tiếp theo, công ty định hướng tiếp tục bám sát kế hoạch đã lập, giữ và tăng trưởng thị phần trong nước, từng bước mở rộng xuất khẩu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiểm soát hàng tồn kho, tăng cường quản trị rủi ro.

Theo đại diện tập đoàn, kết thúc 6 tháng đầu năm, Gelex có tài sản và nguồn vốn ổn định. Tổng tài sản vào thời điểm 30/6 đạt 52.408 tỷ đồng, gần như không đổi so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu tài sản, nguồn vốn không có nhiều biến động so với cuối quý I và đầu năm.

Tỷ trọng tài sản dài hạn là 62%, nguồn vốn dài hạn gồm nợ vay dài hạn và vốn chủ sở hữu là 69%, đảm bảo cân đối và đảm bảo thanh khoản hệ thống. Các hệ số tài chính như hệ số nợ, hệ số thanh toán của công ty vẫn duy trì ở mức an toàn và tiếp tục cải thiện tốt hơn trong quý II.

Yên Chi