Gelex Electric lãi hơn 1.300 tỷ đồng nửa đầu năm

Gelex Electric lãi 1.330 tỷ đồng, hoàn thành gần 53% kế hoạch doanh thu và 78,8% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Theo báo cáo vừa công bố, tính riêng quý II/2025, doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 6.510 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 722 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần bán hàng đạt 6.510 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm chiếm 98%, đạt 6.395 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Gelex Electric. Ảnh: Gelex Electric

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt 11.791 tỷ đồng, tăng 30,6%, tương ứng 2.700 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.330 tỷ đồng, tăng 61,8% so với cùng kỳ.

Nếu loại trừ khoản lợi nhuận bất thường từ việc thoái vốn tại các dự án năng lượng trong nửa đầu năm ngoái, phần lợi nhuận trước thuế mảng kinh doanh cốt lõi là thiết bị điện trong 6 tháng đầu năm nay tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ.

Sản xuất dây cáp điện tại nhà máy Cadivi. Ảnh: Gelex Electric

Đại diện doanh nghiệp đánh giá kết quả tích cực đến từ chiến lược tập trung vào hoạt động kinh doanh chính, linh hoạt trong chính sách bán hàng theo từng giai đoạn thị trường. Đồng thời, công ty đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu chi phí.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của Gelex Electric đạt 14.360 tỷ đồng, tăng 1.457 tỷ đồng, tương ứng 11,3% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 944 tỷ đồng, tăng 36,5% tương ứng 253 tỷ đồng.

Công ty cũng thu hút được nguồn vốn quốc tế, với hơn 41 triệu USD được huy động từ các tổ chức tài chính cho các hoạt động M&A trong lĩnh vực cốt lõi. Các chỉ số tài chính như hệ số nợ, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tiếp tục duy trì ở mức an toàn so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 15/7, cổ phiếu GEE tăng lên 105.900 đồng, đưa vốn hóa thị trường đạt gần 38.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,5 tỷ USD, nằm trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa tỷ đô trên sàn.

Gelex Electric dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 15/8 tới để điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận và cổ tức cho năm 2025.

Minh Ngọc