Gelex Electric hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm

Kết thúc quý III, Gelex Electric ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 3.532 tỷ đồng, tương ứng tăng 162% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành kế hoạch cả năm.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, doanh thu thuần hợp nhất quý III của Gelex Electric đạt 6.444 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm chiếm 97%, đạt 6.246 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất riêng quý III đạt 2.202 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước. Đại diện doanh nghiệp cho biết, kết quả này đến từ tăng trưởng mảng kinh doanh cốt lõi, hiệu quả tối ưu chi phí sản xuất, cùng đóng góp từ tái cấu trúc danh mục đầu tư.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 18.235 tỷ đồng doanh thu, tăng 25% so với cùng kỳ. Riêng lợi nhuận trước thuế mảng kinh doanh cốt lõi đạt 2.059 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết quý III, Gelex Electric hoàn thành 76,6% kế hoạch doanh thu và 101% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Gelex Electric sở hữu 9 công ty con, sản xuất và cung cấp bộ sản phẩm đầy đủ trong chuỗi giá trị ngành điện từ truyền tải đến phân phối và dân dụng. Ảnh: Gelex Electric

Theo đại diện doanh nghiệp, kết quả tích cực có sự đóng góp lớn từ các công ty thành viên như: dây cáp điện Cadivi, máy biến áp Thibidi, thiết bị đo điện Emic... nhờ chiến lược tập trung vào lĩnh vực kinh doanh lõi, linh hoạt chính sách bán hàng, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ trong quản trị, vận hành và sản xuất đã giúp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Gelex Electric đạt 15.141 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm, chủ yếu do tăng tài sản ngắn hạn (49%). Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 835 tỷ đồng, tăng 21%. Các chỉ số tài chính như hệ số nợ và nợ trên vốn chủ sở hữu đều duy trì ở mức an toàn, thể hiện hoạt động quản trị ổn định và là tín hiệu tích cực đối với nhà đầu tư.

Trong thời gian tới, Gelex Electric định hướng sản xuất thiết bị điện có hàm lượng chất xám cao, thân thiện môi trường phục vụ lưới điện thông minh, đồng thời hợp tác nghiên cứu các sản phẩm mới như dây cáp điện chậm cháy, thiết bị phòng cháy - an ninh - giám sát, nhằm mở rộng thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu trong giai đoạn tới.

Minh Ngọc