Gelex được nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm

Gelex được VIS Rating duy trì xếp hạng tín nhiệm ở mức A, đồng thời nâng triển vọng từ "Ổn định" lên "Tích cực".

Kết quả được CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) công bố ngày 6/1. Theo đó, Gelex là đơn vị đầu tiên được VIS Rating công bố xếp hạng tín nhiệm trong kỳ đánh giá năm 2025.

VIS Rating công bố các tiêu chí đánh giá tín nhiệm đầu tư của Gelex. Nguồn: VIS Rating

Xếp hạng tín nhiệm của Gelex phản ánh kỳ vọng về doanh thu và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tiếp tục cải thiện trong 12-18 tháng tới, nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực thiết bị điện và vật liệu xây dựng.

Trong giai đoạn 2024 đến 9 tháng năm 2025, tập đoàn ghi nhận tăng trưởng doanh thu gần 15%, vượt xa với mức bình quân giai đoạn 2021-2023. Biên EBITDA (biên lợi nhuận) được cải thiện lên khoảng 23%.

Mảng thiết bị điện tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính cho doanh nghiệp. Thông qua chiến lược mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới và tối ưu hóa chuỗi sản xuất, Gelex đã gia tăng đáng kể thị phần trong ngành.

Nổi bật là Cadivi, công ty con trong lĩnh vực dây cáp điện đã gia tăng hiện diện tại thị trường miền Bắc từ đầu 2024, giúp nâng thị phần toàn quốc của công ty trong mảng dây cáp điện. Nhờ quy mô mở rộng và hiệu quả sản xuất cải thiện, biên EBITDA mảng thiết bị điện tăng mạnh từ khoảng 13% lên trên 20% trong 9 tháng đầu năm 2025.

Mảng thiết bị điện là động lực chính cho tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Gelex. Ảnh: Gelex

Đối với Hạ tầng Gelex, đơn vị này kỳ vọng biên lợi nhuận mảng vật liệu xây dựng sẽ cải thiện nhờ sự phục hồi của thị trường bất động sản, mức độ cạnh tranh tại mảng kính xây dựng hạ nhiệt sau khi Việt Nam khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhập khẩu vào tháng 7/2025 và việc tái cấu trúc kênh bán hàng tại một số đơn vị.

Mảng tiện ích với biên EBITDA trên 70% được dự báo sẽ củng cố tăng trưởng chung của tập đoàn sau khi hoàn tất kế hoạch tăng gấp đôi công suất xử lý nước vào quý I/2026.

Trong năm 2026, Hạ tầng Gelex dự kiến mở bán dự án bất động sản nhà ở mới ANmaison (Hải Phòng) – hợp tác cùng Frasers Property (Singapore), gồm các phân khu thấp tầng và cao tầng. Công ty cũng có kế hoạch mở rộng quỹ đất bất động sản nhà ở và phát triển các dự án mới. Trong giai đoạn 2026-2027, kỳ vọng doanh thu của tập đoàn tăng bình quân 14% mỗi năm và biên EBITDA duy trì quanh mức 20%.

Phối cảnh dự án ANmaison tại Hải Phòng. Ảnh: Gelex

VIS Rating ghi nhận khả năng sinh lời và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO) của Gelex. Cụ thể, tỷ lệ EBIT trên lãi vay đạt khoảng 4,5-5,0 lần, trong khi tỷ lệ CFO trên nợ vay duy trì ở mức 15-20%.

Theo VIS Rating, xếp hạng tín nhiệm của Gelex có thể được nâng bậc nếu tập đoàn tiếp tục duy trì biên EBITDA ổn định trên 20%, tỷ lệ CFO trên nợ vay ở mức trên 20% và thực hiện chiến lược đầu tư thận trọng, hạn chế phụ thuộc quá mức vào vốn vay.

Ngược lại, đơn vị này cũng cảnh báo việc mở rộng đầu tư quá nhanh hoặc chậm trễ trong triển khai các dự án trọng điểm có thể tạo áp lực lên dòng tiền và thanh khoản, từ đó ảnh hưởng đến triển vọng xếp hạng trong tương lai.

Theo đại diện Gelex, việc được VIS Rating duy trì xếp hạng tín nhiệm A và nâng triển vọng lên tích cực cho thấy uy tín tín dụng, năng lực quản trị tài chính và nền tảng kinh doanh bền vững. Kết quả này không chỉ củng cố niềm tin của nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng, mà còn tạo lợi thế giúp tập đoàn tiếp cận các nguồn vốn dài hạn với chi phí cạnh tranh hơn, qua đó hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.

VIS Rating là tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập tại Việt Nam, được Bộ Tài chính cấp phép từ tháng 9/2023, hình thành trên cơ sở hợp tác với Moody’s và các đối tác theo sáng kiến của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA). Đây là đơn vị đang cung cấp dịch vụ đánh giá rủi ro tín dụng và năng lực tài chính cho doanh nghiệp trong nước.

Yên Chi