Gelex dự kiến trả cổ tức năm ngoái thêm 25%

Sau khi tạm ứng tiền mặt với tỷ lệ 8% cho cổ đông trong năm ngoái, Gelex sẽ trả thêm cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%.

Kế hoạch trả cổ tức này được tập đoàn Gelex nêu trong tài liệu chuẩn bị cho phiên họp thường niên năm 2025, dự kiến diễn ra ngày 1/4. Năm ngoái, doanh nghiệp này đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông với tỷ lệ 8%. Như vậy, tổng mức cổ tức Gelex sẽ trả cho năm 2025 là 33%, cao nhất từ trước đến nay.

Ngoài việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt, doanh nghiệp dự kiến thưởng thêm cổ phần cho cổ đông với tỷ lệ 20%. Sau khi hoàn tất các đợt trả thưởng, vốn điều lệ của Gelex sẽ tăng 45%, từ 9.023 tỷ đồng lên 13.084 tỷ đồng.

Gelex cũng dự kiến trình cổ đông kế hoạch doanh thu hợp nhất năm nay đạt 44.712 tỷ đồng, tăng 13,2% so với 2025. Họ đặt mục tiêu lãi trước thuế giảm gần 22%, về còn 3.615 tỷ đồng. Ban lãnh đạo tập đoàn cho biết kế hoạch lợi nhuận được xây dựng thận trọng do chịu áp lực ngắn hạn từ chi phí lãi vay và vận hành các dự án mới trong giai đoạn đầu khi công suất chưa đạt tối đa.

Tòa nhà Gelex tại số 52 phố Lê Đại Hành, Hà Nội. Ảnh: GEX

Năm ngoái, Gelex ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 39.513 tỷ đồng và lãi trước thuế 4.621 tỷ, lần lượt vượt 5,1% và 52% so với kế hoạch năm.

Tại phiên họp năm nay, tập đoàn này cũng dự kiến trình cổ đông việc chuyển trụ sở chính về tòa nhà số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Dự án hoạt động từ tháng 2/2026, do Gelex làm chủ đầu tư. Nằm trên khu đất 1ha, cách Hồ Gươm 200 m, dự án là khu phức hợp bao gồm văn phòng cho thuê, khu thương mại và khách sạn 6 sao. Tòa này cũng là nơi đặt trụ sở của Eximbank, ngân hàng do Gelex nắm 10% vốn.

Trọng Hiếu