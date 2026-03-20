Gelex công bố ứng viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới

CTCP Tập đoàn Gelex công bố danh sách 5 ứng viên tham gia hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 20/3.

Danh sách ứng viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới gồm: ông Nguyễn Văn Tuấn; ông Lê Bá Thọ; ông Lương Thanh Tùng; ông Đậu Minh Lâm và bà Nguyễn Thị Minh Giang. Trong đó, ông Đậu Minh Lâm và bà Nguyễn Thị Minh Giang là thành viên hội đồng quản trị độc lập.

Như vậy, có 4 trong số 5 thành viên của nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiếp tục được đề cử nhiệm kỳ mới. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch hội đồng quản trị không tham gia để thực hiện nhiệm vụ mới. Thay vào đó, danh sách có thêm sự góp mặt của ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Gelex.

Các ứng viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của Gelex. Ảnh: Gelex

Đại diện tập đoàn cho biết, các nhân sự đều có tầm nhìn chiến lược, bề dày kinh nghiệm, đa dạng chuyên môn và gắn bó lâu năm với Gelex. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ hướng tới xây dựng cơ cấu quản trị theo thông lệ quốc tế, minh bạch, dẫn dắt doanh nghiệp hiện thực hóa tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi đã xác lập trong giai đoạn phát triển mới.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Gelex sẽ tổ chức ngày 1/4 tại khách sạn Fairmont Hà Nội. Đại hội sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng như kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 44.712 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.615 tỷ đồng.

Tập đoàn dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 với tổng mức 33%. Trong đó 25% được chi trả bằng cổ phiếu và 8% bằng tiền mặt. Khoản cổ tức tiền mặt này đã được tạm ứng từ ngày 11/9/2025, tương đương gần 722 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%. Nếu kế hoạch này được đại hội thông qua, tổng tỷ lệ cổ phiếu và cổ tức cổ đông nhận được là 53%, mức chi trả cao nhất của Gelex trong nhiều năm gần đây.

Ngoài ra, Gelex dự kiến trình cổ đông việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang tòa nhà tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Năm 2025, kết thúc nhiệm kỳ hội đồng quản trị, Gelex đạt nhiều thành tựu. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2025 đạt lần lượt 39.513 tỷ đồng và 4.621 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, tập đoàn cùng các đơn vị thành viên xây dựng chiến lược kinh doanh hướng đến 2030 với sự tư vấn của đối tác quốc tế. Doanh nghiệp đồng thời triển khai nhiều chương trình nhằm nâng cao năng lực quản trị và củng cố nội lực, bao gồm: triển khai khung quản trị rủi ro; phát hành báo cáo tài chính chuẩn quốc tế IFRS; mở rộng huy động vốn quốc tế; đẩy mạnh triển khai văn phòng số; phát triển nguồn nhân lực và tái tạo văn hóa doanh nghiệp hướng tới xây dựng một tổ chức thích ứng nhanh và hiệu suất cao.

Giai đoạn 2021-2026, Gelex hoàn thành niêm yết hai mã Điện lực Gelex (GEE), Hạ tầng Gelex (GEL) trên HoSE, đồng thời duy trì tăng trưởng với doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng bình quân lần lượt 8,4%/năm và 22,5%/năm, EBITDA tăng 17,8%/năm. Theo đại diện tập đoàn, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và EBITDA cao hơn doanh thu phản ánh chiến lược phát triển chiều sâu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tổng tài sản giai đoạn này tăng trưởng bình quân 4,7% mỗi năm dù đã thoái vốn một số dự án năng lượng tái tạo; các chỉ số đòn bẩy tài chính và khả năng thanh toán duy trì mức an toàn.

"Những kết quả nêu trên và sự chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới phản ánh hiệu quả thực thi chiến lược tái cấu trúc, chiến lược đầu tư dài hạn, phát triển thông qua tăng trưởng nội bộ và hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp có chọn lọc, mô hình quản trị và gia tăng giá trị doanh nghiệp sau đầu tư", đại diện tập đoàn nói.

Yên Chi