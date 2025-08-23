Gelex chuẩn bị IPO thêm một công ty con

Hạ tầng Gelex, công ty con của tập đoàn Gelex, chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Xác nhận với VnExpress, đại diện tập đoàn Gelex cho biết Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex dự kiến IPO cuối năm nay. Doanh nghiệp này hiện có vốn điều lệ 7.900 tỷ đồng, trong đó Gelex sở hữu trực tiếp hơn 79% vốn. Ông Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1977, đang là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Hạ tầng Gelex.

Hạ tầng Gelex hoạt động trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp và nhà ở xã hội, năng lượng, vật liệu xây dựng, sản xuất và cung cấp nước sạch. Công ty này còn là công ty mẹ của Viglacera, Đầu tư nước sạch Sông Đà và Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn. Cả 3 pháp nhân này đều đang giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Trong đó, Viglacera là doanh nghiệp có tài sản lớn thứ ba trong nhóm bất động sản khu công nghiệp. Công ty này đang sở hữu 16 khu công nghiệp trong và ngoài nước, tổng quỹ đất hơn 4.500 ha.

Hình ảnh một khu công nghiệp của Viglacera, công ty con của Hạ tầng Gelex. Ảnh: Hạ tầng Gelex.

Trong năm nay, Hạ tầng Gelex đã đẩy mạnh hoạt động mua bán sáp nhập (M&A). Tháng 2, doanh nghiệp này đã chi hơn 900 tỷ đồng để mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn (PXL), qua đó nâng sở hữu từ 25,5% vốn lên 65,5% vốn. PXL là chủ đầu tư của dự án khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn tại TP HCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), chung cư Huỳnh Tấn Phát và khách sạn Dầu khí Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh).

Đến đầu tháng 8, Hạ tầng Gelex chi thêm hơn 619 tỷ đồng mua lại toàn bộ vốn góp của Savico tại khu dân cư cao cấp Cần Giờ (Luxury Residential Area). Khu biệt thự có quy mô khoảng 29,83 ha, tọa lạc ở xã Cần Giờ, TP HCM.

Ngày 7/8, tập đoàn Gelex đã chuyển nhượng 49% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Titan Corporation cho Hạ tầng Gelex. Titan Corporation được thành lập năm 2022, là liên doanh giữa Gelex và Frasers Property (Singapore). Trong đó, phía đại diện Việt Nam nắm giữ 49% vốn.

Titan Corporation hiện triển khai 5 dự án KCN tại Bắc Ninh, Hưng Yên và Quảng Ninh, tổng diện tích gần 100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng.

Trọng Hiếu