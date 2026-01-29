Gelex báo lãi kỷ lục

Tập đoàn Gelex ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.636 tỷ đồng trong năm 2025, mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, năm 2025, Gelex đạt doanh thu thuần hợp nhất 39.519 tỷ đồng, tăng 17,1% so với năm 2024. Trong đó, mảng thiết bị điện tiếp tục giữ vai trò chủ lực, đóng góp 25.052 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ), tương đương 63,4% tổng doanh thu.

Các mảng còn lại cũng ghi nhận kết quả tích cực, gồm: vật liệu xây dựng đạt 8.464 tỷ đồng (tăng 10%), hạ tầng khu công nghiệp và bất động sản là 4.561 tỷ đồng (tăng 9,8%), hạ tầng tiện ích đạt 1.299 tỷ đồng (tăng 13,2%).

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 4.636 tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 21,3%, cải thiện so với mức 20% năm 2024.

EBITDA tăng trưởng đạt 8.346 tỷ đồng, tăng 25,2%, qua đó các chỉ số về khả năng trả nợ được cải thiện trong bối cảnh nợ vay của Gelex đang mở rộng với nhiều dự án lớn trong giai đoạn nước rút.

Kết quả kinh doanh của Gelex giai đoạn 2021-2025. Nguồn: Gelex

Năm 2025 Gelex đặt mục tiêu doanh thu 37.600 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 3.041 tỷ đồng. Doanh nghiệp hoàn thành hơn 105% kế hoạch doanh thu và vượt 52% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của tập đoàn đạt 73.557 tỷ đồng, tăng 36,8% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền đạt 8.660 tỷ đồng, tăng hơn 2,1 lần.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, năm vừa qua cũng đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình 35 năm phát triển của Gelex. Các đơn vị thành viên như Gelex Electric tăng trưởng, Hạ tầng Gelex IPO tiến tới niêm yết trên HoSE, đồng thời triển khai nhiều dự án trọng điểm. Doanh nghiệp cũng huy động thành công 79 triệu USD vốn quốc tế, lần đầu lập báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS và triển khai nhiều sáng kiến về chuyển đổi số, văn hóa doanh nghiệp.

Yên Chi