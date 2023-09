Gel tắm chiết xuất thiên nhiên giúp cải thiện làn da

Gel tắm Rewhitez chứa chiết xuất bảy loại quả cùng thành phần làm sạch lành tính dưỡng da mềm mịn và đặc tính chống viêm giúp chăm sóc mọi vùng da trên cơ thể.

Phương pháp làm đẹp bằng nguyên liệu thiên nhiên được lòng nhiều người dùng vì sự lành tính. Không nằm ngoài xu thế chung, gel tắm Rewhitez được sản xuất dựa trên các thành phần chiết xuất từ thiên nhiên với hệ làm sạch dịu nhẹ. Cụ thể, thương hiệu sử dụng Decyl glucoside và Cocamidopropyl betaine (CAPB) - những chất làm sạch có nguồn gốc từ dầu dừa và dầu hạt cọ, giúp hạn chế gây kích ứng da. Nhờ đó, gel tắm Rewhitez phù hợp cả với những người có làn da nhạy cảm và dễ bị kích ứng.

Các thành phần này còn có khả năng tạo bọt tốt và tăng độ nhớt nên khi tắm sẽ mang lại cảm giác dịu nhẹ, êm ái cho da khi sử dụng. Theo nhà sản xuất, đây cũng là những thành phần thân thiện với môi trường, vì được sản xuất từ các nguyên liệu thiên nhiên và dễ phân hủy sinh học, không ô nhiễm nguồn nước.

Ngoài ra, cơ chế hình thành các micelle hút chất bẩn và dầu trên da vào bên trong giúp tạo thành cấu trúc bảo vệ, ngăn chặn các chất này quay trở lại bề mặt da, nhờ đó, không làm mất đi độ ẩm tự nhiên, không gây khô hay cảm giác khó chịu.

Gel tắm Rewhitez chứa hoạt chất làm sạch dịu nhẹ, thân thiện với cơ thể và môi trường. Ảnh: Rewhitez

Các hoạt chất làm sạch có trong sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất BASF (tại Đức). Không chỉ chứa các hoạt chất làm sạch dịu nhẹ, Rewhitez còn nổi bật khi được bổ sung chiết xuất bảy loại quả gồm: mâm xôi, táo, đào, kiwi, đu đủ, dưa leo và dâu tây. Đại diện thương hiệu cho biết, việc kết hợp bảy loại quả này được dựa trên nguyên tắc cốt lõi cho da khỏe từ gốc, gồm ba bước.

Thứ nhất, tẩy tế bào chết và làm sạch lỗ chân lông nhờ các enzym papain trong đu đủ và acid salicylic trong dâu tây. Thứ hai, nuôi dưỡng và làm mềm mịn da chuyên sâu từ trong lớp biểu bì bằng việc cung cấp các vitamin, đặc biệt vitamin A và C đồng thời cung cấp các chất dưỡng ẩm tự nhiên nhờ các hoạt chất trong mâm xôi, đào, kiwi, dưa leo. Thứ ba, bảo vệ da khỏi các tổn thương do các gốc tự do, ô nhiễm và tia UV bằng các hoạt chất chống oxy hóa trong mâm xôi, đào, dâu tây...

Chiết xuất 7 loại quả trong Gel tắm Rewhitez giúp nuôi dưỡng và bảo vệ da. Ảnh: Rewhitez

Công thức của gel tắm Rewhitez còn kết hợp thêm bisabolol - thành phần chính trong chiết xuất cúc La Mã. Bisabolol có tính chống viêm, làm dịu và kháng khuẩn, giúp giảm thiểu tình trạng kích ứng và sưng đỏ trên da; từ đó, giảm mụn và các vấn đề về da. Thành phần này "êm ái" với cả vùng da nhạy cảm như vùng bikini, đồng thời, giúp tăng cường hấp thu và thẩm thấu các thành phần dưỡng chất khác vào da.

"Các thành phần đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm mang đến trải nghiệm làm sạch nhưng không gây khô rát khó chịu, ngay cả cho những vùng da nhạy cảm", đại diện thương hiệu nói. Đây được xem là dòng sản phẩm có thể dùng cho mọi vùng da trên cơ thể, đồng thời thay thế được cho dung dịch vệ sinh vùng kín.

Sản phẩm cũng được chia thành ba dòng, cho người dùng thêm nhiều lựa chọn. Trong đó, gel tắm Rewhitez Sapphire chứa chiết xuất từ gạo và tảo biển đỏ được cung ứng bởi tập đoàn Provital của Tây Ban Nha. Công nghệ 3D matrix của nguyên liệu giúp giữ ẩm tới 120 giờ, phù hợp với da thường và da khô.

Gel tắm Rewhitez Ruby chứa chiết xuất rễ cây ngưu bàng, biotin và muối kẽm, được cung ứng bởi Tập đoàn Gattefossé của Pháp, giúp giảm tình trạng bít tắc lỗ chân lông, ngăn ngừa tình trạng bã nhờn và mụn trên cơ thể. Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa vitamin B3, rất phù hợp với làn da dầu, bị viêm mụn.

Gel tắm Rewhitez Diamond chứa chiết xuất nhân sâm cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc và chiết xuất hương thảo, giúp cải thiện tình trạng lão hóa và phù hợp với làn da nhạy cảm, dễ kích ứng, người viêm da cơ địa.

Mỗi dòng đều có một mùi hương nước hoa lấy cảm hứng từ thiên nhiên, độ lưu hương đến 4 tiếng.

Ba mùi hương gel tắm Rewhitez. Ảnh: Rewhitez

Đại diện nhà sản xuất cho biết, làm sạch sâu cho da thông qua gel tắm là bước chăm sóc da quan trọng, thiết yếu để giúp loại bỏ bụi bẩn tạp chất làm da xấu đi, đồng thời mở đường cho dưỡng chất từ sản phẩm dưỡng thẩm thấu, phát huy tác dụng làm làm mềm mịn và trắng hồng cho da.

Ra mắt dòng gel tắm ứng dụng những công nghệ làm đẹp hiện đại, Rewhitez mong muốn mang đến dòng sản phẩm chất lượng cao cho người dùng.

"Chúng tôi muốn biến thói quen hàng ngày thành những buổi thư giãn giống như ở spa để người dùng được tắm mình trong hương thơm nhẹ nhàng với gel tắm Rewhitez", đại diện thương hiệu nói.

(Nguồn: Rewhitez)