Gein Academy mời nhiều diễn giả quốc tế về Việt Nam đào tạo

Gein Academy mời nhiều diễn giả quốc tế như Robin Robbins - CEO The Myers-Brigg Company, TS. Alok Bharadwaj… để mang đến các khóa đào tạo kỹ năng chất lượng.

Đơn vị đặt mục tiêu phát triển giáo dục, định hướng sự nghiệp cho con người, giúp mỗi cá nhân được chuyển hóa. Do đó, Gein Academy (Công ty Cổ phần Sáng kiến Giáo dục toàn cầu) liên tục mở các khóa học Life Coach, đưa đội ngũ lãnh đạo học tập tại Singapore, Nhật Bản...

Trong đó, ngày 19/2 tới đây, đơn vị tiếp tục tổ chức khóa học "Thiết kế cuộc đời ngoại hàng 2023" cho hơn 3.000 người tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Chương trình có sự góp mặt của bậc thầy kỹ năng lãnh đạo thế giới - TS. John Calvin Maxwell.

John C. Maxwell là tác giả, huấn luyện viên và diễn giả có sách bán chạy số một của New York Times. Sách của ông đã bán được hơn 30 triệu bản. Ông cũng được AMA gọi là nhà lãnh đạo số một trong kinh doanh và chuyên gia lãnh đạo có ảnh hưởng nhất thế giới, do Inc vinh danh.

TS. John C. Maxwell sẽ trở lại Việt Nam sau 5 năm. Ảnh: John C. Maxwell

Ông từng đào tạo cho cho hàng triệu nhà lãnh đạo trên thế giới. Tham gia "Thiết kế cuộc đời ngoại hàng 2023", John C. Maxwell sẽ trực tiếp chia sẻ kiến thức về Business Coach (Huấn luyện kinh doanh).

Theo đó, các khách mời của chương trình có cơ hội học thêm về cách xây dựng chiến lược và lập kế hoạch sự nghiệp; tối ưu hóa kế hoạch, cơ hội, nguồn lực để nắm bắt thời cơ; học hỏi kinh nghiệm phát triển, chiến lược kinh doanh, quản lý... Khóa học còn có sự góp mặt của ba nhà đồng sáng lập Gein Group, gồm: bà Nguyễn Diệu Thu, bà Nguyễn Thị Thạch Thảo và ông Lang Công Đạt để cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm kinh doanh, quản trị.

Trước đó, tháng 10/2022, đơn vị tổ chức khóa học "How to build rapport with your clients" (tạm dịch: Cách xây dựng mối quan hệ với khách hàng) dành riêng cho cộng đồng Gein Elite Club. Khóa học mời hai chuyên gia đào tạo quốc tế, gồm ông Robin Robbins - Giám đốc điều hành The Myers-Brigg Company và bà Angeline Cha - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Đại học Hull (Anh).

Ông Robin Robbins trong khóa học "How to build rapport with your clients". Ảnh: Gein Academy

Sau đó, tháng 12/2022, tại hội trường lớn Grand Plaza Hà Nội, 500 lãnh đạo của Gein Group cũng có cơ hội trao đổi cùng diễn giả quốc tế Alok Bharadwaj trong chương trình "Designing and Shaping Organisation Culture" (tạm dịch: Thiết kế và định hình văn hóa tổ chức).

Tiến sĩ Alok Bharadwaj là nguyên Phó chủ tịch cao cấp, phụ trách chiến lược của Canon châu Á với 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, đào tạo và quản lý nhân sự. Sự kiện đã giúp đội ngũ nhân sự Gein Group học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm xây dựng sức mạnh đội nhóm.

TS. Alok Bharadwaj - Nguyên Phó chủ tịch cao cấp, phụ trách chiến lược của Canon châu Á (thứ hai từ phải sang) cùng ba nhà đồng sáng lập Gein Group. Ảnh: Gein Academy

Để xây dựng một đội ngũ có năng lực và tư duy tầm quốc tế, Gein Academy định hướng tiếp tục đưa nhân sự, lãnh đạo tới học tập tại các nước phát triển; mời nhiều diễn giả, chuyên gia quốc tế về đào tạo hơn trong tương lai.

"Chúng tôi sẽ mở nhiều khóa học về Life Coach với chất lượng chuẩn quốc tế, từ đó, giúp mỗi cá nhân không ngừng chuyển hóa trong hành trình thấu hiểu và phát triển bản thân", đại diện đơn vị chia sẻ.

Thiên Minh