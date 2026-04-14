Geely tung công nghệ hybrid siêu tiết kiệm, thách thức Toyota Prius

Hãng xe Trung Quốc ra mắt hệ thống hybrid mới i-HEV với mức tiêu thụ nhiên liệu 2,22 lít/100 km tức tiết kiệm hơn cả "nhà vô địch" Toyota Prius.

Ngày 13/4, Geely ra mắt hệ thống hybrid thông minh i-HEV tích hợp nền tảng quản lý năng lượng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phân tích các điều kiện môi trường theo thời gian thực như nhiệt độ, độ ẩm và độ cao để giúp tăng hiệu quả năng lượng, theo Reuters.

Trong một bài thử nghiệm trên đường cao tốc, mẫu xe Geely Emgrand trang bị hệ thống này ghi nhận mức tiêu thụ nhiên liệu 2,22 lít/100 km, điều mà Geely cho biết đã lập kỷ lục Guinness thế giới mới. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Toyota Prius với 2,53 lít/100 km.

Được xây dựng trên nền tảng kiến trúc xe của Geely, hệ thống cung cấp đủ sức mạnh tính toán trên xe để kích hoạt các chức năng như lái xe thông minh - một tính năng mà hãng nói rằng hiện chưa có trên các mẫu xe hybrid của Nhật Bản.

Với động cơ mạnh hơn, khả năng vận hành bằng điện được nâng cao, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn và trí thông minh tiên tiến, tạo nên "thách thức toàn diện" đối với sự thống trị của các dòng xe hybrid hoàn toàn của Nhật Bản trên cả thị trường trong nước và quốc tế, đe dọa một trong những phân khúc sinh lợi nhất đối với các nhà sản xuất Nhật Bản, theo Yale Zhang, giám đốc điều hành tại Automotive Foresight ở Thượng Hải.

Kể từ khi Toyota ra mắt Prius vào năm 1997, các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đã thiết lập vị thế vững chắc trên thị trường xe hybrid toàn cầu, đặc biệt ở các khu vực có nguồn cung cấp điện hạn chế và lưới điện kém phát triển.

Mẫu Monjaro (Xingyue L) - một trong những sản phẩm trang bị hệ thống hybrid i-HEV của Geely. Ảnh: NMHEV

Tuy nhiên, Trung Quốc đã tập trung vào việc khuyến khích phát triển xe hybrid sạc điện, sử dụng môtơ điện làm động cơ chính, với động cơ xăng làm động cơ dự phòng hoặc máy phát điện. Xe hybrid thường sử dụng pin nhỏ hơn, khoảng 1-2 kWh, giúp giảm đáng kể chi phí nguyên vật liệu so với các bộ pin lớn hơn trong xe hybrid cắm điện hoặc xe điện.

Hệ thống i-HEV sử dụng động cơ hybrid chuyên dụng với hiệu suất nhiệt được công bố là 48,4%, mà Geely đánh giá là một trong những mức cao nhất trong sản xuất hàng loạt.

Hệ thống truyền động điện cung cấp công suất 308 mã lực, cho phép tăng tốc 0-30 km/h trong 1,84 giây. Hệ thống được tối ưu hóa cho khả năng phản ứng nhanh nhạy ở tốc độ thấp trong đô thị và hiệu quả thu hồi năng lượng.

Geely xác nhận hệ thống i-HEV sẽ được triển khai trên các mẫu xe chủ lực của hãng, bao gồm Preface (Xingrui), Monjaro (Xingyue L), Emgrand và Boyue. Việc triển khai dự kiến trong năm 2026, đánh dấu sự mở rộng về công nghệ hybrid trên toàn bộ dòng xe phổ thông của Geely, theo CarNewsChina.

Hệ thống này hỗ trợ nhiều động cơ hybrid chuyên dụng, bao gồm các phiên bản 1.5L, 1.5TD và 2.0TD, kết hợp bộ truyền động điện 11 trong 1.

Việc ra mắt sản phẩm diễn ra trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của xe hybrid tại Trung Quốc. Các nhà sản xuất ôtô như Geely, Chery và Changan đang mở rộng chương trình này, với một số hãng đặt mục tiêu mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2-3 lít/100 km trong một số điều kiện nhất định.

Trên toàn cầu, xe hybrid vẫn là một phân khúc quan trọng. Toyota báo cáo doanh số khoảng 4,4 triệu xe hybrid trong năm 2025, chiếm khoảng 42% tổng doanh số của hãng, cho thấy nhu cầu tiếp tục tăng cao trên nhiều thị trường.

Cùng với việc phát triển xe hybrid, Geely tiếp tục thúc đẩy các hướng đi năng lượng thay thế. Chủ tịch công ty, ông Lý Thư Phúc, gần đây tuyên bố rằng nhiên liệu methanol có mật độ năng lượng cao hơn gấp 10 lần so với pin lithium-ion, cho thấy những lợi thế tiềm năng về trọng lượng xe và hiệu quả vận chuyển.

Ông cũng liên hệ trọng lượng pin với mức tiêu thụ năng lượng cao hơn trong các tình huống vận tải nặng, đồng thời lưu ý rằng xe điện chạy pin đã được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc.

Geely đã theo đuổi công nghệ xe chạy methanol trong hơn hai thập kỷ, được hỗ trợ bởi các chương trình thí điểm và các sáng kiến chính sách trên nhiều khu vực ở Trung Quốc.

Mỹ Anh