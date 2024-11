Geely sáp nhập hai thương hiệu con, tập trung vào xe năng lượng mới

Trung QuốcGeely hợp nhất hai thương hiệu con, là Zeekr và Lynk & Co, theo chiến lược tập trung vào dòng xe điện hóa.

Theo nguồn tin từ Economic Daily, Zeekr sẽ nắm giữ số cổ phần kiểm soát trong Lynk & Co. Việc hợp nhất nằm trong chiến lược chuyển đổi từ mở rộng quy mô sang tập trung hơn, đã được nêu ra trong tuyên bố ngày 1/9 - một phần của nỗ lực tích hợp các hoạt động kinh doanh cốt lõi của tập đoàn.

Zeekr, ra mắt năm 2021, đã trở thành một đối thủ đáng gờm trong thị trường xe điện, trong khi Lynk & Co, liên doanh giữa Geely và Volvo từ năm 2017, gặp nhiều thách thức trước sự phát triển nhanh chóng của xe điện. Dù đạt doanh số một triệu sau 6 năm, Lynk & Co chỉ mới giới thiệu chiếc xe điện đầu tiên, Z10, trong 2024. Trong quá trình hợp nhất, Lynk & Co sẽ giữ lại thương hiệu nhưng đội ngũ và chiến lược sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với Zeekr, đặc biệt về tài chính và mua sắm.

Xe điện Zeekr 001. Ảnh: Zeekr

Mục tiêu của việc hợp nhất là giảm thiểu cạnh tranh nội bộ và tối ưu hóa nguồn lực để nâng cao khả năng cạnh tranh của Geely trong lĩnh vực xe năng lượng mới. Sự tích hợp này nhắm tới những động lực phát triển trong thị trường ôtô Trung Quốc, nơi cạnh tranh khốc liệt và nhu cầu tiêu dùng thay đổi nhanh chóng.

Doanh số của Geely nhấn mạnh nhu cầu về chiến lược này. Trong tháng 10, tập đoàn bán được 226.686 xe, tăng 28% so với năm trước. Doanh số xe thuần điện tăng 132%, đạt 78.858 chiếc. Lynk & Co và Zeekr cùng chiếm gần 30% tổng doanh số của Geely trong ba quý đầu năm.

Trong tháng 10, thị phần của Zeekr tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng 92%, đạt 25.049 xe. Cùng tháng, Lynk & Co cũng ghi nhận mức tăng 26%, bán được 31.074 xe. Tính từ đầu năm, Geely đã bán được 1,32 triệu xe, tăng 26% so với 2023, trong đó có 408.000 xe thuần điện, tăng 66%.

Lynk & Co đã bắt đầu gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 8/2023, sau những hãng xe đồng hương khác là Wuling và Haval. Hai mẫu xe đầu tiên hãng bán ra là Lynk & Co 01 và Lynk & Co 03.

Thương hiệu xe điện Zeekr cũng vừa vào Việt Nam từ tháng 9, được Tasco phân phối. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ khi vào bán xe ra thị trường, gồm những sản phẩm nào, hệ thống trạm sạc ra sao.

Cũng giống như Lynk & Co, Zeekr chia sẻ nhiều công nghệ với Volvo. Một trung tâm nghiên cứu sản phẩm của Zeekr hiện đặt tại Gothenberg, Thụy Điển. Lynk & Co, Zeekr hướng đến những khách hàng cao cấp, xem những mẫu xe sang thuần điện là đối thủ nhưng giá bán cạnh tranh hơn.

Mỹ Anh