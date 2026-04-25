Geely ra mắt robotaxi

Trung QuốcMẫu xe do Geely tự phát triển ra mắt lần đầu tiên dưới dạng prototype tại triển lãm ôtô Bắc Kinh và dự kiến sản xuất trong 2027.

Tại lễ ra mắt diễn ra vào sáng 24/4, chiếc xe được trưng bày tại gian hàng hệ sinh thái công nghệ độc lập cùng nền tảng lái xe thông minh G-ASD 4.0 của Geely.

Không giống như nhiều xe thử nghiệm hiện nay, nguyên mẫu này được phát triển từ đầu thay vì được cải tiến từ một mẫu xe sản xuất hiện có. Eva Cab được xây dựng trên kiến trúc kỹ thuật số AI cấp độ 4 của Geely và tích hợp kiến trúc World Action Model (WAM) với khả năng lái tự động cấp độ 4.

WAM là bộ não xe thống nhất được thiết kế để tự học liên tục trên các lĩnh vực lái xe, buồng lái, khung gầm và năng lượng. Nền tảng phần cứng được thừa hưởng từ cấp độ H9 cao cấp nhất của hệ thống G-ASD (Geely Afari Smart Driving) của Geely: 5 bộ phận LiDAR cung cấp khả năng bao phủ gấp ba lần môi trường 360 độ, hai chip Nvidia Thor với tốc độ xử lý 1.400 TOPS và một mảng cảm biến đầy đủ với hơn 31 phần tử.

Theo hãng, chiếc xe này thể hiện một bước tiến đáng kể về sức mạnh tính toán trên xe và hiệu suất cảm biến, đồng thời tích hợp các khả năng AI vật lý như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Geely hướng tới trí tuệ thể hiện.

Cao Cao Mobility, công ty sẽ đóng vai trò là nền tảng cốt lõi cho việc thương mại hóa robotaxi của Geely, đã phát triển một hệ sinh thái tích hợp bao gồm các phương tiện chuyên dụng, công nghệ lái xe thông minh và vận hành đội xe thông minh. Điều này giúp hãng nằm trong số ít các nhà cung cấp dịch vụ di động toàn cầu có khả năng robotaxi trọn gói.

Sự ra mắt của nguyên mẫu robotaxi tự phát triển từ đầu này đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển xe tự lái chuyên dụng của Trung Quốc. Với mô hình sản xuất tùy chỉnh dự kiến vào năm 2027, sáng kiến này được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ các chương trình thí điểm sang triển khai quy mô lớn đối với lái xe tự động, hỗ trợ sự mở rộng nhanh chóng của hệ sinh thái di động thông minh.

Mỹ Anh (theo Gasgoo)