Geely mục tiêu vào top 5 thế giới

Hãng xe Trung Quốc công bố lộ trình chiến lược đến 2030 với mục tiêu tăng trưởng doanh số toàn cầu và nâng tầm vị thế.

Mục tiêu tăng trưởng của Geely còn gồm cả tỷ lệ thâm nhập thị trường xe năng lượng mới (NEV) và doanh thu, theo thông báo được An Conghui, CEO của tập đoàn Geely đưa ra ngày 22/1.

Các mục tiêu chiến lược cụ thể đến 2030 gồm đạt doanh số toàn cầu vượt 6,5 triệu xe, NEV chiếm khoảng 75% tổng doanh số, doanh số ở nước ngoài vượt quá 33% tổng doanh số, và đạt doanh thu toàn cầu hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ (143 tỷ USD).

Những mục tiêu hướng tới tương lai này được củng cố bởi hiệu quả hoạt động của Geely trong năm 2025, khi tập đoàn đạt mức doanh số kỷ lục với 4.116.321 xe, tăng 26% so với 2024 và đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp tăng trưởng.

Geely Galaxy Xingyuan là xe năng lượng mới bán chạy nhất Trung Quốc 2025.

Doanh số NEV tăng lên 2.293.099 chiếc trong 2025, tăng 58% so với 2024. Điều này đẩy tỷ lệ thâm nhập của NEV trong tập đoàn lên 56%.

Góp phần vào kết quả hoạt động của Geely là doanh số tăng trưởng của các thương hiệu con chủ chốt trong năm 2025, như Galaxy, Lynk & Co và Zeekr với tổng cộng hơn 3 triệu xe, tăng 39% so với cùng kỳ 2024. Doanh số NEV đạt gần 1,7 triệu chiếc, tăng 90%.

Volvo đóng góp 710.042 xe, với doanh số xe điện đạt 323.294 chiếc, đạt tỷ lệ thâm nhập thị trường xe điện là 46%. Proton ghi nhận doanh số 162.601 xe, tăng 6,5% so với cùng kỳ 2024. Polestar giao hơn 60.000 xe, đánh dấu mức tăng trưởng hơn 30%. Lotus ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 30%.

Farizon New Energy Commercial Vehicle đã bán được 162.019 chiếc trong năm 2025, nâng tổng doanh số tích lũy lên hơn 500.000 xe.

Mục tiêu nói trên sẽ đưa Geely sánh ngang với các đối thủ toàn cầu hiện nay như Hyundai và Stellantis. Geely cho biết doanh số của tất cả các thương hiệu sẽ đạt hơn 4 triệu xe mỗi năm vào năm 2025, đưa công ty này lên vị trí thứ 7 trên toàn cầu.

Geely, đã vượt qua Volkswagen tại Trung Quốc trong 2025, là một phần của làn sóng các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đặt ra các mục tiêu toàn cầu đầy tham vọng, đặc biệt là ở các thị trường đang phát triển nhanh như Đông Nam Á và Mỹ Latinh.

Sự cạnh tranh này cũng bao gồm những gương mặt mới như Leapmotor, công ty mới thành lập được 10 năm, cho biết vào tháng 12/2025 rằng họ đặt mục tiêu trở thành một trong 10 nhà sản xuất ôtô hàng đầu thế giới trong thập kỷ tới với doanh số hàng năm là 4 triệu chiếc.

Mỹ Anh (theo Reuters, CarNewsChina)