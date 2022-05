Geely mua cổ phần hãng xe Pháp tại Hàn Quốc

Hãng xe Trung Quốc mua lại 34,2% cổ phần từ Renault Samsung Motors, mang lại cơ hội sản xuất xe tại Hàn Quốc với dự định xuất khẩu sang Mỹ.

Geely sẽ chi khoản tiền 207 triệu USD để mua lại cổ phần từ chi nhánh Hàn Quốc của Renault, vốn được biết đến với tên gọi Renault Samsung Motors. Thỏa thuận này mang lại lợi ích cho cả hai bên, khi hãng xe Trung Quốc có cơ hội thúc đẩy tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, trong khi hãng xe Pháp có tiền để đầu tư vào lĩnh vực xe điện.

Lynk & Co 06 - một mẫu SUV hybrid thuộc thương hiệu con của Geely.

Renault - với khả năng lắp ráp 300.000 xe mỗi năm tại nhà máy ở Busan, Hàn Quốc - đang giữa chu kỳ vòng quay vốn với mục tiêu tăng biên lợi nhuận và tách riêng chi nhánh xe điện để bắt kịp các đối thủ như Tesla.

Việc Renault bán cổ phần cho Geely - hãng xe Trung Quốc đang sở hữu Volvo và có 9,7% cổ phần ở Daimler - diễn ra sau một thông báo được hai bên đưa ra hồi tháng Một, rằng sẽ phát triển dòng xe hybrid dành cho thị trường Hàn Quốc cũng như nước ngoài, và được sản xuất tại nhà máy ở Busan.

Với Geely - vốn thúc đẩy việc kinh doanh nhờ những mối quan hệ đối tác toàn cầu - thỏa thuận với Renault sẽ giúp họ bán xe tại Hàn Quốc đồng thời tạo cơ hội xuất khẩu xe sản xuất tại Hàn Quốc sang Mỹ, một nguồn tin nói với Reuters.

Thông tin chi tiết về thỏa thuận không được tiết lộ, nhưng Geely dường như sẽ sử dụng nhà máy Busan để sản xuất dòng robotaxi chạy điện cho Waymo - chi nhánh con của Alphabet (hãng mẹ của Google).

"Với hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Hàn Quốc và Mỹ, Renault hoặc Geely sẽ không mất thuế khi xuất khẩu xe từ Hàn Quốc sang Mỹ", theo Song Sung-jae, nhà phân tích ở Hana Financial Investment. Song cũng nhấn mạnh, tuy nhiên, Geely có thể đối mặt với chi phí sản xuất cao hơn ở Hàn Quốc, nơi giá nhân công đắt đỏ hơn và thị trường ôtô vẫn do các thương hiệu nội địa, như Hyundai và Kia, thống trị.

"Với các hãng Trung Quốc, tạo dựng được thành công ở Hàn Quốc có thể giúp họ bán xe điện ở những thị trường mới nổi, cũng như ở châu Âu và Mỹ", theo Kim Jin-woo, nhà phân tích ở Korea Investment & Securities.

Trước khi bán 34,02% cổ phần cho Geely, Renault từng sở hữu 80,1% cổ phần ở chi nhánh Hàn Quốc, phần còn lại thuộc Samsung Card. Vào tháng 12/2021, Samsung Card từng có ý định bán cổ phần nhưng không rõ thông tin chi tiết.

Mỹ Anh