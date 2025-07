Geely EX5 ra mắt - crossover điện Trung Quốc giá gần 900 triệu đồng

Crossover cỡ C EX5 là mẫu xe thuần điện đầu tiên của hãng Geely tại thị trường Việt Nam, có phạm vi hoạt động 430 km, giá 839-899 triệu đồng.

Ngày 16/7, hãng Trung Quốc Geely ra mắt mẫu xe thuần điện đầu tiên EX5 của thương hiệu đến khách Việt. Xe thuộc phân khúc crossover cỡ C, giá 839-899 triệu đồng, nhập khẩu từ Trung Quốc.

EX5 có thiết kế hiện đại, nhã nhặn và trung tính. Phần đầu xe gọn gàng, mềm mại, không nhiều chi tiết cầu kỳ, nổi bật với cụm đèn chạy ban ngày dạng dải bo theo cản trước, đèn pha thiết kế hẹp, đèn hậu vắt ngang cốp xe.

Nội thất EX5 ít nút bấm, màn hình thông tin giải trí kích thước lớn 15,4 inch độ phân giải 2,5K, màn hình lái 10,2 inch. Vô-lăng thiết kế dạng hai chấu lạ mắt, vát đáy phẳng thể thao.

Các tiện nghi tiêu chuẩn của xe bao gồm ghế lái chỉnh điện, hàng ghế trước sưởi/thông gió, điều hòa tự động có lọc không khí, điều khiển bằng giọng nói. Ở trên bản cao thêm các tính năng như bộ loa Flyme, ghế lái massage, ghế phụ chỉnh điện, gương hậu chống chói, đèn nội thất.

EX5 thuộc phân khúc gầm cao cỡ C, chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.615 x 1.901 x 1.670 mm, trục dài cơ sở 2.750 mm. Kích thước này của EX5 to hơn BYD Atto 3 ở phân khúc B+, với kích thước 4.455 x 1.875 x 1.615 mm. Trục cơ sở dài hơn 30 mm so với Atto 3.

Xe lắp môtơ điện công suất 214 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm, gói pin LFP 60,22 kWh cho phạm vi hoạt động 430 km mỗi lần sạc đầy, hỗ trợ sạc nhanh DC 30-80% trong 20 phút. Xe có đủ tính năng an toàn chủ động như kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ chuyển làn, nhận diện biển báo giao thông. Bản cao có thêm một số tính năng an toàn chủ động nâng cao.

EX5 ba gồm hai phiên bản, bản thấp Pro là 839 triệu đồng, bản cao Max là 889 triệu đồng. Tương tự các mẫu xe điện của những hãng khác, EX5 cũng phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống trạm sạc của nhà cung cấp khác, không có hệ thống của riêng hãng. Mức giá gần 900 triệu ở cỡ C không tạo lợi thế về giá cho EX5, vì vậy cơ sở để hãng có thể tiếp cận nhiều khách hàng ở phân khúc này sẽ khó khăn hơn so với các phân khúc khác. Hiện nay, xe điện tại thị trường Việt Nam vẫn chủ yếu thành công ở các phân khúc nhỏ, với hai dòng crossover và MPV.

Hồ Tân