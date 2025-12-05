Geely EX5 hybrid về Việt Nam trong 2026

Phiên bản hybrid sạc điện của mẫu thuần điện EX5 dự kiến bán tại Việt Nam trong năm sau, cạnh tranh BYD Sealion 6 trong phân khúc crossover cỡ C.

Geely EX5 bản hybrid sạc điện (PHEV) có tên gọi Galaxy Starship 7 EM-i tại Trung Quốc, và là Geely Starry EM-i trên thị trường toàn cầu. Xe đời 2026 vừa ra mắt thị trường nội địa trong tháng 11 với 4 phiên bản, và giá bán dao động 95.800-123.800 nhân dân tệ (13.400-17.300 USD).

Điểm nổi bật của EX5 PHEV 2026 là phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện được mở rộng, với phiên bản cao cấp nhất hiện cung cấp phạm vi đến 200 km theo chuẩn CLTC. Bản tiêu chuẩn cũng được tăng phạm vi, từ 55 km lên 130 km, với tùy chọn 135 km. Phạm vi hoạt động kết hợp tối đa đạt 1.575 km.

Được xây dựng trên nền tảng kiến trúc năng lượng mới GEA, EX5 có phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng kín, cùng dải đèn LED ban ngày liền mạch và cụm đèn pha sắc nét. Thiết kế đèn hậu liền khối, cản dưới tích hợp hệ thống ống xả ẩn.

Xe có chiều dài 4.740 mm, rộng 1.905 mm và cao 1.685 mm. Chiều dài cơ sở 2.755 mm. Thông số này nhỉnh hơn so với phiên bản thuần điện đang bán ở Việt Nam, tương ứng là 4.615 1.901 x 1.670, và dài cơ sở 2.750 mm.

Nội thất có những cải tiến công nghệ bao gồm màn hình thông tin giải trí Flyme Auto 15,4 inch (so với 14,6 inch), ghế massage 14 điểm cho phần thắt lưng, lưng, hông và chân, cùng hệ thống âm thanh Flyme Sound 16 loa. Các tính năng tiện nghi khác bao gồm kính cách âm hai lớp phía trước, ghế sau và vô-lăng có sưởi.

Ngoài ra còn có chế độ tự động phát hiện ghế có người ngồi hay không và tự động điều chỉnh hệ thống thông gió hoặc sưởi ấm. Các cấu hình khác bao gồm sạc không dây 50 W, điều khiển từ xa qua ứng dụng, mở cửa không cần chìa khóa và chức năng xả V2L & V2V.

Đặc biệt là tùy chọn Sentry mode (canh gác), sử dụng camera gắn quanh xe để ghi lại các hoạt động ở môi trường xung quanh khi xe đang đỗ. Nếu hệ thống phát hiện rung động hoặc có người đến gần, camera sẽ bắt đầu ghi hình và gửi cảnh báo đến điện thoại thông minh của chủ xe. Tính năng này cung cấp bằng chứng video về các sự cố như phá hoại và có thể xem và điều khiển thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Sentry mode cũng là một tính năng đặc trưng của xe điện Tesla.

Nội thất xe có 34 ngăn chứa đồ. Cốp xe có thể tích tiêu chuẩn 528 lít và có thể mở rộng lên 2.065 lít khi gập hàng ghế sau.

EX5 PHEV mới trang bị hệ thống Thor AI Electric Hybrid 2.0 mới nhất. Công suất động cơ của hệ thống hybrid cắm sạc 1.5 vẫn giữ nguyên ở mức 110 mã lực, nhưng môtơ đã được nâng cấp từ 215 mã lực lên 235 mã lực. Để hỗ trợ người lái, xe trang bị giải pháp hỗ trợ lái xe thông minh Qianli Haohan H3.

Giống nhiều mẫu xe khác của Geely cũng như ở Trung Quốc, EX5 có đèn xi-nhan màu xanh dương ở gương chiếu hậu bật sáng khi xe ở chế độ lái tự động.

Chiếc crossover với hệ thống PHEV có thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 7,5 giây, mức tiêu thụ nhiên liệu 3,75 lít/100 km khi pin cạn, mức tiêu thụ kết hợp cả xăng và điện là 2,68 lít/100 km.

Kể từ khi ra mắt vào ngày 6/12/2024, Geely Galaxy Starship 7 EM-i giao hơn 20.000 xe trong tháng đầu tiên.

Đối thủ của Geely EX5 PHEV ở Việt Nam là BYD Sealion 6 cũng sử dụng hệ thống truyền động với động cơ 1,5 lít và môtơ điện. Máy xăng có công suất 96 mã lực, mô-men xoắn cực đại 122 Nm và một môtơ điện công suất 194 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm. Tổng công suất kết hợp 214 mã lực. Hệ thống còn có một môtơ nữa làm nhiệm vụ máy phát điện, không dẫn động xe.

Sealion 6 sở hữu chiều dài x rộng x cao là 4.775 x 1.890 x 1.670 mm và chiều dài cơ sở 2.765 mm, tức nhỉnh hơn so với EX5 PHEV về chiều dài, cao và dài cơ sở, kém hơn về chiều rộng.

Ở phân khúc xe gầm cao cỡ C ở Việt Nam còn có Honda CR-V e:HEV RS (giá 1,259 tỷ đồng) hay Haval H6 HEV (giá 986 triệu đồng). Cả hai đối thủ cũng nhập khẩu Thái Lan như Sealion 6. Mức giá của Sealion 6 dễ tiếp cận hơn so với CR-V hybrid và ở ngưỡng giữa trong phân khúc.

Geely EX5 PHEV dự kiến về Việt Nam trong 2026 nhưng chưa rõ thời gian chính xác. Các phiên bản với cấu hình cụ thể cũng như mức giá có thể được tiết lộ gần thời điểm ra mắt.

Minh Thủy