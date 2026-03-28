Geely EX2 – hatchback điện giá từ 459 triệu đồng

Ngày 27/3 tại Hà Nội, Geely ra mắt EX2, mẫu xe điện nhỏ gọn nhất trong dải sản phẩm của thương hiệu Trung Quốc. EX2 hướng tới khách hàng ở trẻ tuổi ở những đô thị. Xe bán ra 2 phiên bản gồm Pro giá 459 triệu đồng và Max giá 499 triệu đồng.
Ngoại thất của cả hai phiên bản không khác nhau, với tạo hình bo tròn mềm mại, cụm đèn pha hình chiếc lá, tích hợp dải đèn định vị chữ C. Bản Max trang bị đèn pha tự động, gương chiếu hậu chỉnh điện và sấy. Phía dưới cản có khe hút gió để làm mát pin.
Tổng thể, xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.135 x 1.805 x 1.580 mm, trục cơ sở 2.650 mm và khoảng sáng gầm 160 mm. EX2 có kích thước tương đương cỡ B, cạnh tranh với các đối thủ đồng hương như Dongfeng Box (4.030 x 1.810 x 1.570 mm), Wuling Bingo (3.950 x 1.708 x 1.580 mm) hay BYD Dolphin (4.125 x 1.770 x 1.570 mm).
Dưới nắp ca-pô là hộc chứa đồ có dung tích 70 lít. Đây là lợi thế so với đối thủ cùng phân khúc không có cốp trước.
Bản Max trang bị la-zăng kích thước 16 inch, bản Pro chỉ trang bị la-zăng 15 inch, tạo hình ngôi sao 4 cánh của cả hai phiên bản không thay đổi.
Đuôi xe bo tròn, tối giản, cụm đèn hậu LED tạo hình giống với cụm đèn pha.
Cốp sau có dung tích 375 lít, khi gập hàng ghế thứ hai dung tích tăng lên 1.320 lít. Tổng cộng xe có 36 vị trí để đồ khắp cabin.
Khoang nội thất thể hiện rõ sự khác biệt giữa hai phiên bản. Ở bản Max trang bị ghế da cao cấp đục lỗ thông hơi, chất liệu nhựa được hoàn thiện tốt hơn, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, điều hòa tự động, đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh 6 loa. Vô-lăng bọc da hai chấu, tích hợp các phím rảnh tay.
Màn hình giải trí trung tâm kích thước 14,6 inch, hỗ trợ kết nối Apple Carp\Play, Android Auto và Bluetooth. Tất cả các tính năng chế độ lái, điều hòa và các thông tin xe đều được điều chỉnh thông qua màn hình trung tâm.
Cả hai phiên bản đều trang bị tính năng an toàn như phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử, chống lật điện tử, giữ phanh tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tuy nhiên bản Max trang bị thêm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, phanh khẩn cấp tự động, 6 túi khí và camera 540 độ.
Cụm điều chỉnh trung tâm tối giản, cần số tạo hình như pha lê, bên cạnh có các nút tắt/mở nhanh điều hòa, sấy kính trước và đèn cảnh báo. Phía dưới thiết kế hổng ruột nhằm tăng không gian chứa đồ, đi kèm hai cổng sạc USB. Ngoài ra ở bản Max có thêm sạc không dây.
Trên táp-lô ghế phụ và táp-pi của 4 cửa trang trí họa tiết của thành phố thể hiện đây là mẫu xe dành cho đô thị, ngoài ra thể hiện đường chân trời của thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, nơi đặt trụ sở chính của Geely.
Hàng ghế sau rộng rãi, đủ thoải mái cho ba người lớn, trang bị cửa gió điều hòa và một cổng sạc USB.
Xe sử dụng môtơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm, dẫn động cầu sau. Cung cấp năng lượng bởi khối pin LFP dung lượng 39,4 kWh, công suất sạc 70 kW. Theo tiêu chuẩn NEDC, phạm vi hoạt động của EX2 là 395 km trong một lần sạc.
Với mức giá 459-499 triệu đồng, Geely EX2 dễ tiếp cận khách hàng trẻ muốn mua xe lần đầu, sống ở thành phố, đồng thời sẽ chen chân vào phân khúc cỡ B với mức giá nằm giữa so với Wulling Bingo, Dongfeng Box và BYD Dolphin. Bên cạnh đó, quãng đường di chuyển của EX2 nhỉnh hơn Box (330 km) nhưng kém hơn Bingo (410 km) và Dolphin (405 km). Tuy nhiên rào cản lớn nhất của EX2 là trạm sạc chưa nhiều, dự kiến Geely Việt Nam phủ sóng trạm sạc trong năm nay và các mẫu xe điện, PHEV trong hệ sinh thái của Tasco Auto có thể dùng chung.
Minh Quân