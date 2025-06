Geely dừng xây dựng nhà máy mới do dư thừa công suất

Chủ tịch Geely, Lý Thư Phúc, cho biết quyết định ngừng xây dựng nhà máy mới và tận dụng tối đa năng lực dư thừa hiện nay.

Geely, nhà sản xuất ôtô lớn thứ hai Trung Quốc, vừa thông báo chiến lược ngừng xây dựng nhà máy ôtô mới nhằm đối phó với tình trạng dư thừa công suất trên toàn cầu. Chủ tịch Lý Thư Phúc đưa ra thông báo tại Diễn đàn ôtô Trùng Khánh, thể hiện sự chuyển dịch trong ngành ôtô khi các nhà sản xuất Trung Quốc đang phải đối mặt với biên lợi nhuận thu hẹp và cạnh tranh giá gay gắt.

"Ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đang gặp vấn đề dư thừa công suất nghiêm trọng, do đó chúng tôi quyết định ngừng xây dựng các nhà máy ôtô mới", ông Lý nói. Ông nhấn mạnh rằng Geely sẽ ưu tiên phát triển khả năng công nghệ để củng cố vai trò trong tương lai di động thay vì mở rộng cơ sở hạ tầng sản xuất.

Geely Binyue, hay Coolray, tại Trung Quốc. Ảnh: 168

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến giá cả gay gắt trên thị trường ôtô Trung Quốc. Các nhà sản xuất lớn như BYD, Geely và Leapmotor giảm giá 70 mẫu xe với mức giảm lên tới 20% vào cuối tháng 5 để bảo vệ thị phần, theo báo cáo của 21st Century Business Herald. Giảm giá từ các hãng xe Trung Quốc tăng lên mức kỷ lục 16,8% vào tháng 4, so với 8,3% trong năm 2024, theo JPMorgan Chase.

Các nhà phân tích trong ngành coi động thái của Geely là tín hiệu cho các nhà sản xuất ôtô trong nước khác áp dụng các chiến lược tương tự nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Chen Jinzhu, CEO của Shanghai Mingliang Auto Service cho biết: "Bằng cách giảm công suất, vấn đề phát sinh từ cuộc chiến giá cũng có thể được giải quyết vì các công ty không phải giảm giá xe để giải quyết lượng hàng tồn kho lớn".

Ông Lý lưu ý rằng năng lực toàn cầu hiện có thể được tận dụng khi Geely theo đuổi mục tiêu mở rộng quốc tế theo cách hợp tác. Vào tháng 2, tập đoàn tiết lộ kế hoạch sử dụng nhà máy sản xuất của Renault tại Brazil để hỗ trợ hoạt động tại Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, ông Lý cũng cảnh báo rằng tình trạng dư thừa công suất không được kiểm soát và doanh số yếu có thể làm xói mòn lợi thế cạnh tranh của các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc về chi phí và hiệu quả sản xuất. Điều này có thể làm suy yếu tham vọng toàn cầu nếu không được quản lý cẩn thận.

Geely Auto, có trụ sở chính tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đã giao 2,18 triệu xe vào năm 2024, tăng 32% so với năm trước. Doanh số xe điện tăng 92% so với cùng kỳ năm trước, vượt 888.000 xe. Nhà sản xuất ôtô này điều hành các thương hiệu như Zeekr, Lynk & Co và Galaxy và là một phần của Zhejiang Geely Holding Group - sở hữu Volvo Cars và nắm giữ cổ phần tại Daimler, công ty mẹ của Mercedes.

Geely báo cáo lợi nhuận ròng cơ bản là 8,5 tỷ nhân dân tệ (1,2 tỷ USD) vào năm 2024, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Theo Hiệp hội Xe con Trung Quốc (CPCA), trên toàn quốc, xe điện chiếm hơn 60% tổng số xe được giao vào năm ngoái. Bất chấp sự tăng trưởng này, chỉ một nửa công suất sản xuất xe điện của Trung Quốc, khoảng 20 triệu chiếc, được sử dụng vào năm 2024, theo Goldman Sachs.

Tăng trưởng xuất khẩu đang nổi lên như một chiến lược quan trọng để tăng lợi nhuận. Nick Lai, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu ôtô châu Á - Thái Bình Dương của JPMorgan, lưu ý rằng xe điện của Trung Quốc có biên lợi nhuận cao hơn ở nước ngoài. Trong 4 tháng đầu năm nay, xe điện chiếm 33% tổng lượng xe xuất khẩu của Trung Quốc, tăng từ 25% trong hai năm trước đó.

Sự quan tâm đến công nghệ xe điện của Trung Quốc cũng đang gia tăng ở châu Âu. Carlo Diego D'Andrea, chủ tịch chi nhánh Thượng Hải của Phòng Thương mại EU, nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng đối với việc bản địa hóa các công nghệ của Trung Quốc tại châu Âu. Ông cho biết: "Tôi hy vọng cuộc đối thoại giữa châu Âu và Trung Quốc sẽ mang lại kết quả tốt hơn và tạo ra nhiều việc làm hơn cho các công ty Trung Quốc", đồng thời nói thêm rằng các quốc gia châu Âu thích đầu tư vào chuỗi cung ứng đầy đủ hơn là các cơ sở lắp ráp riêng lẻ.

Hiện Geely có 22 nhà máy tại Trung Quốc và 3 nhà máy lắp ráp ở nước ngoài, hơn 900 đại lý tại Trung Quốc và hơn 450 điểm bán hàng và dịch vụ ở nước ngoài. Geely Auto còn có 5 trung tâm R&D tại Ninh Ba, Hàng Châu (Trung Quốc), Gothenburg (Thụy Điển), Coventry (Anh) và Frankfurt (Đức), và ba trung tâm thiết kế kiểu dáng tại Thượng Hải, Gothenburg và Coventry.

Tại Việt Nam, tháng 9/2024, thông qua đối tác Tasco, tập đoàn Geely cho biết sẽ bán xe ở Việt Nam và xây dựng nhà máy ôtô tại Thái Bình vào nửa đầu 2025. Liên doanh này sẽ xây dựng nhà máy đặt tại KCN Tiền Hải, Thái Bình, với tổng vốn đầu tư 168 triệu USD. Trong đó, Tasco góp 64% cổ phần, 36% còn lại của Geely Auto.

Trên diện tích đất 30 ha, nhà máy trên có công suất thiết kế 75.000 xe/năm cho giai đoạn 1. Những mẫu xe đầu tiên được lắp ráp thuộc các thương hiệu Geely và Lynk & Co, phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang các nước có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam.

Trong tương lai, nhà máy này có thể mở rộng lắp ráp các thương hiệu khác. Toàn bộ xe lắp ráp tại đây đều là dạng CKD, tức linh kiện nhập khẩu hoàn toàn. Những mẫu xe thương mại đầu tiên giao tới khách hàng tại Việt Nam dự kiến từ đầu 2026.

Gần cuối tháng 2 vừa qua, Geely đã bán mẫu xe đầu tiên tại Việt Nam, Coolray -xe gầm cao cỡ B - nhập khẩu chính hãng Malaysia. Xe bán ra 3 phiên bản, giá cao nhất 628 triệu đồng, lắp động cơ 1.5 tăng áp.

Mỹ Anh (theo Auto World Journal)