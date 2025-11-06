Geely Coolray giảm 80 triệu, giá từ 499 triệu đồng

Geely Việt Nam chỉnh giá bán lẻ cho ba phiên bản Coolray, bản Standard khởi điểm 499 triệu, Premium 539 triệu và Flagship 599 triệu đồng, từ tháng 11.

Đại diện Geely Việt Nam cho biết, việc chỉnh giá bán các phiên bản Coolray nhằm đón đầu mùa mua sắm cuối năm, khi lượng khách mua xe đi Tết tăng cao. So với thời điểm ra mắt hồi tháng 3, Coolray có mức giảm 39 triệu đồng cho bản Standard và Premium, trong khi bản Flagship giảm 29 triệu đồng.

Thiết kế Geely Coolray. Ảnh: Tasco Auto

Ngoài chỉnh giá bán, hãng áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm vật chất cho khách mua xe trong tháng 11. Theo Geely Việt Nam, mức giảm cao nhất cho mẫu CUV đô thị là 80 triệu đồng. Ngoài ra, dòng Monjano cũng nhận ưu đãi trong tháng.

Trong phân khúc CUV đô thị, ngoại thất Coolray tạo điểm nhấn với lưới tản nhiệt đặc trưng, đèn chiếu sáng LED và các đường nét mang tính khí động học. Nội thất có màn hình kép tích hợp, cần số điện tử, ghế da thể thao. Bản Flagship có hệ thống thông gió hàng ghế trước, cốp chỉnh điện và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Mẫu xe này của Geely được hãng công bố doanh số vượt 1 triệu chiếc trên toàn cầu.

Nội thất Geely Coolray. Ảnh: Tasco Auto

Cả ba phiên bản Coolray lắp động cơ xăng 1.5 tăng áp, công suất 177 mã lực và sức kéo 255 Nm. Hộp số loại 7 cấp ly hợp kép. Hệ dẫn động cầu trước. Xe dùng nền tảng khung gầm mô-đun BMA của tập đoàn Geely với 70% thép cường độ cao, theo công bố của hãng. Các công nghệ khác trên Cooray có gói ADAS, camera 360, phanh tự động khẩn cấp AEB, hỗ trợ giữ làn...

Mô phỏng tính năng ADAS cảnh báo điểm mù trên Geely Coolray. Ảnh: Geely

Tại thị trường Việt Nam, các dòng xe Geely được phân phối bởi Tasco Auto, nhà phân phối chính hãng nhiều thương hiệu ôtô tại Việt Nam. Hiện Tasco Auto đã đầu tư gần 40 showroom cho riêng thương hiệu Geely, gần 100 xưởng sửa chữa toàn quốc, cùng các đặc quyền thành viên VETC Loyalty (cứu hộ 24/7, ưu tiên đỗ xe e-Parking, bảo dưỡng và giao xe tại nhà).

Quang Anh