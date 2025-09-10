Gearbox Pickleball ra mắt nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam

Thương hiệu vợt pickleball hợp tác cùng Gearbox Việt Nam, ra mắt kênh phân phối độc quyền, cung cấp sản phẩm chính hãng và hỗ trợ phát triển cộng đồng tại Việt Nam.

Theo ghi nhận từ hãng, thị trường pickleball tại Việt Nam phát triển nhanh chóng, thu hút người chơi ở nhiều lứa tuổi. Nhu cầu về dụng cụ chất lượng cao, đặc biệt là vợt pickleball, trở nên rõ rệt. Đáp ứng xu hướng này, Gearbox - thương hiệu đồ thể thao đến từ Mỹ công bố nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam, thông qua đơn vị Gearbox Việt Nam, trên website chính thức.

Gearbox GX2 Power đang được các vận động viên Pro ưa chuộng. Ảnh: Gearbox

Theo thỏa thuận, Gearbox Việt Nam trở thành đầu mối phân phối các sản phẩm chính hãng của hãng, từ vợt, bóng, túi đựng đến phụ kiện. Người chơi có thể tiếp cận sản phẩm với nguồn gốc rõ ràng, tem xác thực, cùng chính sách đổi trả và bảo hành minh bạch.

"Chúng tôi không chỉ mang sản phẩm đến người dùng, mà còn góp phần xây dựng cộng đồng pickleball phát triển và chuyên nghiệp tại Việt Nam. Bên cạnh phân phối sản phẩm, chúng tôi sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ và giải đấu để thúc đẩy phong trào", ông Phạm Nhật Minh, đại diện Pro Gearbox Việt Nam, cho biết.

Linh MST và Minh Béo (áo trắng) với cây GX2 Power Hybrid của Gearbox. Ảnh: Gearbox

Vợt Gearbox được biết đến sử dụng công nghệ chế tạo carbon nguyên khối (Solid-State Construction), cùng công nghệ lõi SST 2.0 CarbonRibCore, đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ. Các dòng vợt như Gearbox Pro, GX2 Power, GX2 Series hay CX11 G14 G20 thường được sử dụng bởi nhiều vận động viên chuyên nghiệp. Sản phẩm của hãng đi kèm chính sách bảo hành toàn cầu 12 tháng.

"Gearbox Việt Nam cam kết phân phối 100% sản phẩm chính hãng, đồng thời cung cấp thông tin hướng dẫn lựa chọn vợt, chia sẻ kinh nghiệm chơi và kỹ thuật cho người mới. Trang web được xây dựng như một kênh hỗ trợ, nhằm giúp người chơi nâng cao kỹ năng và gắn kết cộng đồng", đại diện nhà phân phối cho biết

Việc ra mắt Gearbox Việt Nam giúp thương hiệu từ Mỹ mở rộng kênh phân phối toàn cầu, góp phần đáp ứng nhu cầu của cộng đồng pickleball đang ngày càng phát triển trong nước.

Lan Anh