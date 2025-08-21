GE Appliances đầu tư 3 tỷ USD mở rộng sản xuất tại Mỹ

GE Appliances sẽ chi hơn 3 tỷ USD trong 5 năm tới để mở rộng hoạt động sản xuất tại Mỹ, đồng thời đưa dây chuyền từ Mexico và Trung Quốc trở lại nội địa.

Ngày 14/8, tập đoàn sản xuất thiết bị gia dụng có trụ sở tại Louisville, bang Kentucky, Mỹ thông báo kế hoạch đầu tư quy mô lớn, bao gồm mở rộng danh mục điều hòa và máy nước nóng, nâng công suất, bổ sung dây chuyền tự động hóa và thiết bị hiện đại cho 11 nhà máy, xưởng sản xuất nhỏ trên toàn nước Mỹ.

Theo kế hoạch, khoản đầu tư này sẽ tạo ra hơn 1.000 việc làm mới. Giai đoạn đầu được triển khai tại các cơ sở của GE ở Kentucky, Alabama, Georgia, Tennessee và South Carolina.

Toàn cảnh dây chuyền sản xuất tại GE Appliances vào ngày 13/8 tại Louisville, Kentucky. Ảnh: Getty Images

"Những gì chúng tôi đã làm và đang làm không chỉ là chiến lược kinh doanh, mà còn là điều thiết yếu cho nền kinh tế và ngành sản xuất Mỹ", ông Kevin Nolan, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GE Appliances phát biểu tại trụ sở toàn cầu của công ty ở Louisville.

GE Appliances, hiện thuộc sở hữu của Haier Smart Home (Trung Quốc), đã chi 3,5 tỷ USD cho hoạt động tại Mỹ kể từ năm 2016, tập trung vào việc đưa sản xuất từ Mexico và Trung Quốc trở lại Mỹ.

Trước đó, vào tháng 6, công ty đã hoàn tất dự án mở rộng trị giá 180 triệu USD tại nhà máy Roper Corp. ở LaFayette, Georgia, chuyên sản xuất bếp nấu. Dự án tạo thêm hơn 600 việc làm, trang bị công nghệ tự động như cánh tay robot cho dây chuyền, qua đó nâng công suất sản xuất bếp gas, điện và cảm ứng, thay thế một phần sản phẩm từng sản xuất ở Mexico.

Cũng trong tháng 6, GE Appliances công bố kế hoạch 490 triệu USD tại khu phức hợp Appliance Park ở Louisville - cơ sở sản xuất lớn nhất của hãng với 5 nhà máy. Khoản đầu tư sẽ tập trung cải tiến dây chuyền máy giặt cửa trước, đưa các sản phẩm GE Profile và UltraFresh vốn sản xuất ở Trung Quốc về lại Mỹ.

Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear cho biết Louisville sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu, thiết kế sản phẩm và thử nghiệm của GE Appliances. Đây là một phần trong chiến lược "zero-distance" - đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Ngoài ra, GE sẽ mở rộng sản xuất máy nước nóng điện và bơm nhiệt lai (hybrid heat pump) Geospring tại nhà máy Camden (South Carolina), dự kiến gấp đôi công suất và việc làm khi hoàn thành vào đầu 2026. Tại Tennessee, công ty sẽ bổ sung hai mẫu điều hòa Zoneline mới; còn nhà máy ở Decatur (Alabama) sẽ tăng sản lượng tủ lạnh dung tích 22 feet khối, đáp ứng nhu cầu thị trường trong tháng này.

GE Appliances cũng đầu tư mạnh cho đào tạo nhân lực. Công ty đã tái khởi động chương trình học nghề, triển khai mô hình vừa học vừa làm dành cho học sinh tốt nghiệp phổ thông, đồng thời hỗ trợ học phí lên đến 6.000 USD mỗi năm cho nhân viên tham gia học tập nâng cao.

"Chúng ta cần nhiều hơn nữa những chương trình đào tạo và phát triển nhân lực sản xuất. Cam kết 3 tỷ USD lần này không chỉ củng cố hoạt động tại Kentucky, mà còn tăng cường toàn bộ mạng lưới sản xuất của chúng tôi trên đất Mỹ", ông Nolan khẳng định.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)