GE Appliances đầu tư 150 triệu USD mở rộng chuỗi cung ứng

GE Appliances ký hợp đồng trị giá hơn 150 triệu USD với 22 nhà cung cấp tại 10 bang của Mỹ, nhằm tăng cường nguồn vật liệu và linh kiện cho nhà máy sản xuất máy giặt ở Louisville, Kentucky.

Theo thông cáo ngày 20/11, các hợp đồng này bao gồm cung ứng thép, nhôm, nhựa, vật liệu đúc, nhựa resin, phụ tùng và linh kiện để lắp ráp máy giặt và dòng máy giặt - sấy kết hợp. Nhà máy dự kiến vận hành toàn bộ dây chuyền vào đầu năm 2027. U.S. Steel, Jones Plastic and Engineering và RCM Industries nằm trong số những doanh nghiệp được ký hợp đồng mới, nâng tổng số nhà cung cấp nội địa của GE Appliances lên hơn 6.500.

Một công nhân đang lắp ráp một bộ phận vào máy giặt. Ảnh: GE Appliances

Động thái này là một phần trong chiến lược "zero distance" (xóa khoảng cách) mà GE Appliances theo đuổi - rút ngắn khoảng cách chuỗi cung ứng bằng cách tăng tỷ lệ nội địa hóa. Trước đó, hãng công bố kế hoạch đầu tư hơn 3 tỷ USD cho hoạt động sản xuất tại Mỹ, bổ sung vào 3,5 tỷ USD đã chi từ năm 2016. Riêng dự án mở rộng sản xuất thiết bị giặt sấy tại Louisville có tổng vốn 490 triệu USD.

Công ty cho biết sẽ đẩy mạnh hợp tác sớm với các nhà cung cấp ngay từ giai đoạn phát triển sản phẩm, thay vì chỉ tham gia khi thiết kế đã hoàn thiện. "Sự phối hợp từ đầu giúp tối ưu thiết kế cho sản xuất, rút ngắn thời gian, tăng khả năng cạnh tranh và mang lại sản phẩm tốt hơn cho khách hàng", bà Ashley Eckert, Giám đốc cấp cao phụ trách mua hàng của GE Appliances, nói.

GE Appliances cũng đầu tư mạnh vào tự động hóa và công nghệ mới để hỗ trợ chiến lược "zero distance". Nhiều quy trình sản xuất lò nướng, tủ lạnh... đã được tự động hóa, đồng thời cải thiện khả năng quan sát toàn chuỗi và tăng tốc độ luân chuyển vật liệu, theo chia sẻ trước đó của ông Bill Good, Phó Chủ tịch chuỗi cung ứng của công ty.

GE Appliances (thuộc Haier từ năm 2016) là một trong những nhà sản xuất thiết bị gia dụng lớn nhất tại Mỹ, có trụ sở ở Louisville, Kentucky. Doanh nghiệp sở hữu các thương hiệu quen thuộc như GE, GE Profile, Café, Monogram và Haier, sản xuất đa dạng sản phẩm từ máy giặt, máy sấy, tủ lạnh đến lò nướng và máy rửa bát. GE Appliances vận hành hệ thống nhà máy, trung tâm R&D và mạng lưới hơn 6.500 nhà cung cấp tại Mỹ. Những năm gần đây, công ty theo đuổi chiến lược "zero distance", đẩy mạnh nội địa hóa, tự động hóa và mở rộng công suất, với tổng vốn đầu tư trên 6,5 tỷ USD từ năm 2016 đến 2025.

Ánh Dương (theo Supply Chain Dive)