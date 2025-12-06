Gazoo Racing GT - xe thể thao đầu bảng mới của Toyota

Mẫu xe thể thao hiệu suất cao của Toyota sẽ có bản thương mại và bản GT3 với nhiều nâng cấp dành cho đường đua.

Toyota gọi Gazoo Racing Gran Turismo (GR GT) là xe thể thao đầu bảng mới của hãng, được tạo ra nhằm tiếp bước huyền thoại như Toyota 2000GT và Lexus LFA. Hãng muốn GR GT là chiếc xe trở thành biểu tượng truyền lại "bí quyết chế tạo xe hơi" cho thế hệ tiếp theo.

Hãng mô tả GR GT như "Shikinen Sengu" - một nghi lễ Nhật Bản tồn tại hàng thế kỷ, trong đó ngôi đền Ise Jingu được xây dựng lại sau mỗi 20 năm. Việc liên hệ đến nghi lễ cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của mẫu xe đối với Toyota.

Trái tim của GR GT là khối động cơ 4 lít V8 tăng áp kép hoàn toàn mới, được coi là động cơ V8 tăng áp kép thương mại đầu tiên của Toyota, sử dụng thiết kế tăng áp đặt giữa xi-lanh hình chữ V và đường kính xi-lanh lớn hơn hành trình. Tất cả giúp động cơ có chiều cao thấp, tạo ra vòng tua cao và phản hồi nhanh.

Động cơ sử dụng hệ thống bôi trơn các-te khô cùng các-te dầu mỏng hơn, cho thấy định hướng thiết kế mang hướng xe đua. Ngoài ra động cơ tích hợp công nghệ mild-hybrid, sức mạnh truyền tải thông qua hộp số tự động 8 cấp mới và hệ dẫn động cầu sau kèm vi sai chống trượt.

Toyota không công bố chính xác công suất do động cơ vẫn đang trong quá trình phát triển, nhưng mục tiêu của các kỹ sư là 641 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm. Tuy nhiên, hệ thống hybrid sẽ chỉ xuất hiện ở phiên bản thương mại, trong khi phiên bản GT3 không trang bị. Dự kiến tốc độ tối đa của GR GT hơn 320 km/h.

GR GT cũng là mẫu xe đầu tiên của Toyota sử dụng khung hoàn toàn bằng nhôm. Kết cấu chính có các chi tiết đúc lớn hơn giúp thân xe cứng hơn, trong khi hợp kim nhôm và kỹ thuật ghép nối mới khiến xe nhẹ hơn. Thân xe là sự kết hợp giữa các tấm nhôm và sợi carbon để đảm bảo trọng lượng nhẹ và độ bền cao.

Hệ thống treo trước và sau đều sử dụng xương đòn kép với các tay đòn bằng nhôm. Toyota cho biết hệ thống treo được thiết kế hướng đến độ phản hồi tuyến tính và khả năng kiểm soát cao. Những bộ phận này có thể dùng chung với bản GT3, do đó độ bền và khả năng vận hành của bản thương mại tương đồng bản đường đua.

Về ngoại hình, GR GT sở hữu thiết kế hầm hố, với gầm thấp, đầu xe dài, cụm đèn pha sắc cạnh, nắp ca-pô có các khe hút và thoát gió nhằm tản nhiệt động cơ. Thân xe có các khe thoát gió và líp sườn có khe nhỏ để đẩy luồng khí nhằm tản nhiệt phanh sau. Đuôi xe ngắn nhưng thiết kế khí động học, dải đèn hậu kéo dài cùng hệ thống ống xả kép đối xứng.

Xe trang bị đĩa phanh carbon của Brembo và lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 dành riêng cho GR GT. Hãng Nhật cho biết quá trình phát triển xe được thực hiện trên hệ thống mô phỏng của hãng, đồng thời thử nghiệm xe trên đường đua Fuji Speedway (Nhật Bản), Nurburgring (Đức) và nhiều đường đua khác để các tay lái chuyên nghiệp tinh chỉnh nhằm đạt khả năng vận hành hoàn hảo.

Khoang nội thất hoàn toàn khác biệt so với các mẫu xe thể thao của Toyota, dùng tông màu đỏ-đen chủ đạo, ghế khung carbon bọc da và Alcantara. Đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng với giao diện riêng, vô-lăng GR mới tích hợp lẫy chuyển số và màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn. Thiết kế vị trí người lái dựa trên các ưu tiên trên đường đua, bao gồm đặt tầm nhìn bên ngoài lên hàng đầu và các nút điều khiển gần người lái, vì vậy xe vẫn trang bị các nút bấm vật lý thao tác nhanh các tính năng hỗ trợ lái xe ở xung quanh cần số.

Toyota cho biết hai mẫu GR GT và GT GT3 vẫn đang trong giai đoạn phát triển, do đó các chi tiết cuối cùng có thể thay đổi trước khi sản xuất. Hiện hãng chưa công bố giá bán, nhưng dự kiến giao tới tay khách hàng vào năm 2027.

