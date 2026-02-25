Gây trọng tội khi bực bội phải trông con cho bạn thân

MỹCô gái 31 tuổi đối mặt cáo buộc sát hại em bé 6 tuần tuổi, con của bạn thân nhất, khai đã "rất tức giận" khi đến thăm bạn nhưng lại bị nhờ trông con.

Nicole Virzi, 31 tuổi, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tâm lý học, đang sống ở San Diego, đã đến Pennsylvania vào tháng 6/2024 để gặp người bạn thân nhất vừa sinh đôi 2 con trai.

Ngày 15/6/2024, vợ chồng người bạn nhờ Nicole trông Leon, một trong hai bé sinh đôi, trong khi họ đưa đứa bé còn lại đến bệnh viện khám.

Nửa đêm đó, cô bạn thân và 911 đều nhận được cuộc gọi từ Nicole với nội dung: Bé Leon bị ngã từ nôi và đập đầu.

Vài giờ sau, các bác sĩ tuyên bố Leon đã tử vong tại bệnh viện.

Nicole Virzi. Ảnh: Heart Mind Journal

Nicole ban đầu khăng khăng Leon chỉ bị ngã từ nôi song các thám tử chỉ đây là những "vết thương do cố ý gây ra, không phải do tự nhiên và không phải do tai nạn". Độ cao từ nơi cậu bé ngã chỉ 40 cm, cơ chế vết thương cũng không phù hợp để gây ra cái chết.

Nicole sau đó thừa nhận đã gây tội do "rất tức giận", bỗng dưng "bị bạn bắt trông con".

Hôm thứ hai, Nicole có đơn đề nghị tòa không cung cấp lời khai này cho bồi thẩm đoàn, song bị thẩm phán bác bỏ.

Virzi đang bị buộc tội Giết người và hai tội danh Hành hung nghiêm trọng cùng hai tội danh Gây nguy hiểm cho trẻ em, dự kiến hầu tòa vào ngày 1/10. Các công tố viên phụ trách vụ án cho hay sẽ đề nghị án tử hình. Đây là mức án khá hiếm hoi dành cho phụ nữ ở bang này.

Kể từ năm 1900, Pennsylvania chỉ tử hình hai phụ nữ. Trong 109 tử tù đang chờ thi hành án của tiểu bang, chỉ có một người là phụ nữ.

Hải Thư (Theo CNN, Law and Crime, ABC)