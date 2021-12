Gây tranh cãi khi ăn trứng luộc ở sân bay

Đăng ảnh người đàn ông đang ăn trứng luộc tại sân bay, một chủ tài khoản trên mạng xã hội Reddit mở ra một cuộc tranh cãi.

Người đàn ông ăn trứng luộc khi chờ ra máy bay. Ảnh: @ Low_Currency_990/Reddit

Theo đó, một du khách đang ngồi ở khu vực chờ lên máy bay, bên trái là một túi có ít nhất 6 quả trứng luộc. "Người đàn ông đang ăn những quả trứng luộc bốc mùi khi tôi chờ lên chuyến bay của mình", tác giả của bức ảnh phàn nàn.

Bên cạnh những bình luận đồng ý với tác giả, số đông để lại hàng loạt ý kiến trái chiều. Họ cảm thấy tác giả của bức ảnh thật vô lý. "Hãy để anh ta ăn trứng của mình", một người viết. "Chuyển ra chỗ khác mà ngồi", một người bày tỏ. Một người khác cho rằng: "Hãy để anh ấy ăn trứng và chỉ rời đi nếu anh ấy làm phiền bạn, còn đâu thì anh ấy đang làm việc riêng của mình mà".

Hồi tháng 11, một phụ nữ cũng gây tranh cãi khi mang cá chiên lên máy bay. Chủ tài khoản McMillans On The Go trên TikTok hỏi người dùng mạng xã hội rằng liệu đó có phải là một điều bình thường hay không. Tuy nhiên, đa phần bình luận đều phản đối cô: "Cô gái này cần bị liệt kê vào danh sách cấm bay ngay bây giờ", "Tôi cảm thấy tệ cho những hành khách khác khi phải ngửi cái mùi ấy", "Thật ích kỉ và thô lỗ"... Sau đó, McMillans giải thích rằng mình biết cá rán có mùi dầu mỡ nên đã ăn nhanh để không làm phiền ai.

Trung Nghĩa (Theo Sun)