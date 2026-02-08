Gây thảm án sau lời chê 'mãi chưa có bạn gái'

Trung QuốcVì câu bình luận trên mạng, thanh niên 21 tuổi cảm thấy bị sỉ nhục nên sát hại người bạn cũ đang mang thai 7 tháng và mẹ chồng cô.

Khoảng 17h ngày 30/11/2025, thanh niên 21 tuổi cầm dao xông vào nhà hộ gia đình ở thôn Tất Kiều, thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, gây thảm án. Hai cháu 6 tuổi và 2 tuổi có mặt tại hiện trường.

Con dâu cả của người mẹ chồng bị sát hại kể rằng, sau vụ việc, con gái 6 tuổi gọi điện thoại cho cô khóc nức nở: "Bà nội và thím bị giết rồi. Mẹ ơi đến nhanh lên, con sợ quá". Khi được hỏi hung thủ là ai, cô bé nói là một người đàn ông lạ mặt.

Yzwb đưa tin ngày 6/2, nghi phạm đã tự thú sau khi gây án, nói bản thân mắc chứng rối loạn tâm thần.

Theo một cán bộ ủy ban thôn, nghi phạm và thai phụ bị hại là bạn cũ, từng học cùng lớp cấp hai. Hai người không liên lạc trong gần 5 năm, nhưng gần đây có tương tác trên nền tảng Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc).

"Nạn nhân đã bình luận trên video của hắn, nhắc đến chuyện 'Ngần ấy năm rồi mà vẫn chưa có cô bạn gái nào', khiến nghi phạm cảm thấy bị sỉ nhục", cán bộ thôn nói.

Nghi phạm khai nhận đã đi xuyên qua nhà hàng xóm để đến nhà nạn nhân. Gia đình nạn nhân tin rằng hắn cố tình làm vậy để trốn tránh camera an ninh.

Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: Dushixianchang

Gia đình nạn nhân cho biết sẽ đề nghị tòa tuyên án tử hình hung thủ, thi hành ngay lập tức.

Luật sư của Công ty luật Vạn Điển tại Bắc Kinh chỉ ra rằng, dù nghi phạm đã chủ động ra đầu thú sau khi gây án, coi là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phương thức phạm tội lại vô cùng tàn bạo, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hơn nữa, động cơ đầu thú không phải là sự hối hận chân thành mà có khả năng chỉ là cách để chừa đường lui cho mình.

Luật sư cũng cho biết, dựa trên các ý kiến điều tra sơ bộ, lời khai của nghi phạm về việc mắc chứng trầm cảm và hưng cảm có thể chỉ thuộc loại rối loạn nhân cách thông thường và không đủ để được miễn trừ trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, cần phải bổ sung thêm các báo cáo giám định có liên quan để có được chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra.

Tuệ Anh (theo Yzwb, Jnrb)