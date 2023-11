'Gây sự', 'cãi nhau' trong tiếng Anh

Để chỉ sự bất hòa hay xung đột, người Anh có nhiều cách nói, trong đó "fight like cat and dog" có nghĩa tương tự thành ngữ "như chó với mèo" của người Việt.

Một cuộc cãi nhau nói chung là "argument". Hành động cãi nhau là "argue": My parents rarely argue; but when they do, it’s always a heated argument (Bố mẹ tôi hiếm khi cãi nhau, nhưng khi nào có thì đó luôn là cuộc tranh cãi nảy lửa).

"Fight" thường là đánh nhau, nhưng cũng có nghĩa là cãi nhau, dùng trong các cuộc nói chuyện thoải mái thường ngày: The couple next door fight about money all the time (Vợ chồng nhà bên cạnh suốt ngày tranh cãi chuyện tiền bạc).

"Fall out" cũng thông dụng với nghĩa này: The little boy left home after falling out with his father (Cậu bé bỏ nhà đi sau khi cãi nhau với bố).

Gây sự là "pick a fight": The little boy was feeling bored, so he picked a fight with another girl in class just for fun (Cậu bé thấy buồn chán nên đã gây sự với một cô bé khác trong lớp chỉ để cho vui).

Khi hai người bất hòa, ta có thể dùng "at odds with": He was always at odds with other colleagues (Anh ấy luôn mâu thuẫn với các đồng nghiệp).

Nếu tiếng Việt có thành ngữ "như chó với mèo" để chỉ hai người hay chành chọe, cãi nhau thì tiếng Anh có một cụm từ có nghĩa tương tự là "fight like cat and dog": It’s funny how we used to fight like cat and dog when we were kids, and now my brother is one of my biggest supporters (Thật buồn cười là lúc còn nhỏ chúng tôi từng đánh nhau chí chóe, mà bây giờ anh trai tôi lại là một trong những người ủng hộ tôi nhất).

Khi giữa hai người có "chiến tranh lạnh", không nói chuyện với nhau, có thể nói họ đang "not on speaking terms": The two friends fell out and they’ve not been on speaking terms for a week (Hai người bạn cãi nhau và họ đã "chiến tranh lạnh" với nhau suốt một tuần).

Làm hòa trong tiếng Anh là "be reconciled": The old friends were finally reconciled after being at odds for years (Những người bạn cũ cuối cùng cũng làm hòa sau nhiều năm).

"Make up" ngoài nghĩa là trang điểm thì cũng có nghĩa là làm lành: The couple had a big fight but made up right after that (Cặp đôi xảy ra cãi vã lớn nhưng làm lành ngay sau đó).

Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau:

Khánh Linh