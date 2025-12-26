Gây ra 150 vụ trộm dây cáp chống sét tại 80 xã

Nghệ AnBùi Văn Hội và Bùi Phúc Tráng đột nhập các trạm thu phát sóng của nhà mạng, trộm dây cáp chống sét đem bán, gây thiệt hại gần một tỷ đồng.

Ngày 26/12, Hội, 20 tuổi và Tráng, 18 tuổi, cùng trú xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra về tội Trộm cắp tài sản, theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Hội và Tráng (thứ hai và ba, từ trái sang), cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang

Theo cáo trạng, đầu tháng 12, Hội và Tráng nhiều lần lái xe máy từ Hà Tĩnh sang Nghệ An, đột nhập các trạm thu phát sóng của nhà mạng ở vùng đồi núi, xa khu dân cư. Bộ đôi dùng kìm phá khóa, máy cắt sắt để trộm dây cáp chống sét mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 21/12, khi vừa thực hiện xong vụ trộm dây cáp đồng tại một trạm phát sóng ở xã Tân Phú (trước đây thuộc huyện Tân Kỳ), hai đạo chích bị cảnh sát bắt giữ.

Nhà chức trách cáo buộc, trong 20 ngày, Hội và Tráng đã thực hiện hơn 150 vụ trộm dây cáp tại 80 xã, phường, bán hơn 200 triệu đồng. Tổng thiệt hại các vụ trộm gây ra cho các nhà mạng khoảng một tỷ đồng.

Đức Hùng