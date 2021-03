Gãy lan can trường học, 7 sinh viên tử vong

Bolivia7 sinh viên tử vong và 5 người bị thương nặng sau khi rơi xuống từ tầng 4 vì lan can trường đại học gãy bất ngờ.

Video cho thấy các sinh viên chen chúc nhau trên hành lang tầng 4 của Đại học công El Alto ở thành phố El Alto, ngoại ô thủ đô La Paza, Bolivia hôm 2/3. Họ cố gắng chiếm chỗ nghe hội thảo trong giảng đường và phát sinh ẩu đả.

Gãy lan can đại học Bolivia, 7 sinh viên tử vong Sinh viên chen lấn và rơi xuống tầng do gãy lan can ở đại học Công El Alto hôm 2/3. Độc giả cân nhắc trước khi xem. Video: Twitter/MTP Noticias

Khi đám đông tranh cãi, lan can bất ngờ gãy, khiến nhiều người mất thăng bằng và rơi xuống tầng một từ độ cao 17 mét. Một nữ sinh may mắn không bị rơi xuống đã đưa tay túm lấy một trong hai sinh viên khác đang treo lơ lửng trên rìa hành lang. Một sinh viên khác được kéo đến nơi an toàn khi hai chân kẹt giữa lan can. Một số nạn nhân bám được vào tầng ba.

Ba sinh viên chết tại hiện trường. 4 người khác bị thương nặng và qua đời tại bệnh viện. Cảnh sát địa phương cho hay lan can không được hàn đúng cách là nguyên nhân chính dẫn tới thảm kịch.

Hồng Hạnh (Theo RT)