Gây hỗn chiến vì nghi chồng ngoại tình

Lai ChâuNghi chồng ngoại tình, Vũ Thị Xuyến rủ 8 người họ hàng và bạn bè gây hỗn chiến tại phố đi bộ Hoàng Diệu.

Tối 21/3, Vũ Thị Xuyến, 36 tuổi, trú Sa Pa, Lào Cai, cùng 8 người đi trên hai ôtô đến phường Tân Phong, thành phố Lai Châu để tìm chồng vì nghi ngoại tình với một phụ nữ ở đây.

Đến nhà người phụ nữ, Xuyến thấy chồng đang ăn cơm cùng con của chị này. Trong khi Xuyến to tiếng với chồng, Phạm Thị Ngọc Yến, em dâu của chủ nhà, gọi thêm chồng Nguyễn Trung Hiếu cùng em họ Đỗ Anh Tuấn đến "trợ giúp".

Hai nhóm hỗn chiến vì đánh ghen, ngày 21/3. Ảnh: Công an Lai Châu

Nhà chức trách cho hay, Hiếu đấm người trong nhóm của Xuyến là Lê Thái Học. Thấy vậy, 7 người đi cùng Học lao vào dùng ghế nhựa và các vật dụng xung quanh đánh liên tiếp khiến Hiếu ngã ra đường, bị thương.

Tuấn chạy về nhà Hiếu cầm một búa đinh và dao dài 60 cm đánh vào lưng Học. Tiếp đó, Tuấn đưa búa sắt cho Hiếu đuổi, đánh nhóm Xuyến.

Công an đến hai nhóm hỗn chiến tự giải tán. Hiếu và ba người trong nhóm của Xuyến bị thương nhẹ ở lưng, tay, chân, đầu. Hiếu về nhà khóa cửa, sáng hôm sau đến công an nộp búa sắt và dao. Tuấn bỏ trốn một ngày mới đến công an trình diện.

Ngày 22/3, Công an thành phố Lai Châu tạm giữ hình sự 9 người gồm: Vũ Thị Xuyến, Vũ Thị Xuân, Lê Thái Học, Nguyễn Thái Thành, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thái Thịnh, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Văn Linh.

9 người bị bắt vì tham gia hỗn chiến. Ảnh: Công an Lai Châu

Viết Tuân