Gây cháy nhà, chết người vì dùng 'súng phun lửa' diệt gián

Hàn QuốcMột phụ nữ dùng bình xịt và bật lửa để diệt gián, dẫn đến cháy nhà và khiến một người thiệt mạng ở thành phố Osan.

Ngọn lửa bùng lên tại tòa nhà 5 tầng tại thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc, vào rạng sáng 20/10. Đám cháy được lực lượng cứu hỏa dập tắt trong 40 phút.

Vụ hỏa hoạn khiến một người chết, 8 người bị ngạt khói. Cảnh sát thành phố Osan cho biết nạn nhân thiệt mạng là người mẹ trong gia đình ở tầng 5. Họ tìm cách trèo qua cửa sổ để sơ tán sang tòa nhà bên cạnh, cách đó khoảng 1 m. Người bố và em bé thoát hiểm an toàn, trong khi người mẹ ngã xuống đất, bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Ngọn lửa bùng lên tại tòa nhà 5 tầng ở thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi. Ảnh: Korea Herald

Giới chức cho biết nguyên nhân bắt nguồn từ một phụ nữ hơn 20 tuổi ở tầng 2. Cô học theo video trên YouTube, dùng bật lửa và bình xịt côn trùng để làm "súng phun lửa" nhằm tiêu diệt một con gián. Người phụ nữ từng thực hiện cách này trong quá khứ mà không gây hậu quả, nhưng lần này ngọn lửa nhanh chóng bắt vào các đồ vật trong phòng và vượt tầm kiểm soát.

Cảnh sát Osan đang xin lệnh bắt người phụ nữ với cáo buộc vô ý phóng hỏa gây chết người.

Hiện trường vụ hỏa hoạn ở tòa nhà 5 tầng tại thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc hôm 20/10. Ảnh: Sở cảnh sát Osan

Dùng đèn khò hoặc "súng phun lửa tự chế" để diệt các loại côn trùng trong nhà, như gián, đang trở thành xu hướng với nhiều video hướng dẫn được chia sẻ trên mạng xã hội. Năm 2018, một người đàn ông ở Australia đã thiêu rụi căn bếp trong nhà khi cố diệt gián bằng cách tương tự.

Như Tâm (Theo Korea Herald, JoongAng Daily)