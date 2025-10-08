Gấu xông vào siêu thị tấn công người

Nhật BảnCon gấu hoang xông vào siêu thị ở thành phố Numata, tấn công, làm bị thương hai khách hàng và càn quét khu vực bày sushi tại đây.

Cảnh sát cho biết họ nhận được cuộc gọi vào khoảng 19h30 ngày 7/10 báo rằng có một con gấu tấn công khách hàng bên trong siêu thị ở thành phố Numata, cách thủ đô Tokyo, Nhật Bản, khoảng 130 km về phía bắc.

Con gấu được cho là đã vồ một người ở bãi đậu xe, trước khi tấn công một khách hàng khác trong siêu thị. Hai nạn nhân bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Con gấu xông vào siêu thị ở thành phố Numata, Nhật Bản, hôm 7/10. Ảnh: Asahi

Con gấu cao khoảng 1,4 m sau đó tiếp tục lùng sục khu vực bày bán cá và sushi trước khi rời đi. Quản lý cho biết trong siêu thị lúc bấy giờ có khoảng 30 đến 40 khách.

"Có vẻ như con gấu sau khi vào siêu thị đã muốn rời đi ngay, nhưng không thể tìm thấy đường ra nên đã nổi điên", quản lý siêu thị cho hay. Khi quản lý hướng dẫn khách hàng sơ tán, con gấu đã tìm được đường chạy ra ngoài.

"Tôi vẫn nghe tin tức về việc gấu xông vào cửa hàng nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một con gấu thực sự sẽ bước vào cửa hàng của chúng tôi", người quản lý cho biết.

Hai vụ gấu tấn công người tương tự hồi đầu tháng đã khiến hai nạn nhân thiệt mạng, nâng tổng số người chết vì gấu tại Nhật Bản trong năm nay lên 7 người. Đây là mức tử vong hàng năm cao nhất kể từ khi con số bắt đầu được ghi nhận vào năm 2006.

Chuyên gia cho hay gấu đang có xu hướng rời khỏi môi trường sống truyền thống và đi vào những khu vực đô thị để tìm kiếm thức ăn, do biến đổi khí hậu làm suy giảm nguồn thức ăn tự nhiên của loài động vật này.

Cũng vào ngày 7/10, một nông dân bị gấu tấn công tại tỉnh miền bắc Akita. Vài ngày trước, một khách du lịch Tây Ban Nha bị gấu làm bị thương trong lúc đi bộ gần trạm xe buýt ở làng Shirakawa, địa điểm du lịch nổi tiếng tại miền trung Nhật Bản.

Vũ Hoàng (Theo NHK, CNN, Kyodo News)