Gấu xám đực ăn thịt gấu con

CanadaGấu xám ăn thịt đồng loại do quá đói hoặc muốn loại bỏ con của đối thủ cạnh tranh.

Gấu xám Split Lip từng hai lần ăn thịt đồng loại. Ảnh: CBC.

Gấu xám 136, biệt danh Split Lip, giết con non 2,5 tuổi của gấu cái 142 gần đường Bow Valley trong công viên quốc gia Banff hôm 30/4. Đây không phải là lần đầu tiên Split Lip có hành vi này. Năm 2015, vòng cổ theo dõi của con vật cho thấy nó đã ăn thịt một con gấu xám khác thuộc khu vực Mystic Pass trong công viên.

Gấu xám giết đồng loại không phải chuyện bất thường, theo Jon Stuart-Smith, chuyên gia tại tổ chức Parks Canada. "Sự việc khá đau lòng vì mục đích của chúng tôi là bảo vệ loài vật này tốt nhất có thể. Tuy nhiên, như đã nói, đây là một phần trong hành vi tự nhiên của chúng. Do đó, chúng tôi đã lường trước những việc như thế đôi khi sẽ xảy ra", ông cho biết.

Stuart-Smith nhận định, có thể gấu đực ăn thịt con non của gấu cái khác nhằm loại bỏ hậu duệ của đối thủ cạnh tranh, giúp nó tăng cơ hội giao phối với con cái."Tuy nhiên, rất khó để biết chắc đây có phải lý do hay không. Vào thời gian này trong năm, có thể một phần do gấu xám đói bụng mà thôi", ông nói.

Split Lip khoảng 18-20 tuổi, nổi tiếng tại Bow Valley với thái độ không e sợ con người. "Nó không lẩn tránh người như một số con gấu khác", Stuart-Smith nói.

Tổ chức Parks Canada ước tính có khoảng 60 con gấu xám Bắc Mỹ sống trong công viên quốc gia Banff. Theo Stuart-Smith, số lượng này tương đối ổn định.

Thu Thảo (Theo CBC)