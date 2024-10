Gấu mẹ vượt qua kẻ thù thắng giải vô địch gấu béo

MỹGấu mẹ Grazer vượt qua con gấu đực - kẻ thù từng giết chết con non của nó với số lượt bình chọn lớn gấp đôi trong cuộc thi gấu béo ở Alaska năm nay.

Gấu mẹ Grazer trong ảnh chụp hôm 12/9/2024. Ảnh: M. Carenza/NPS

Năm nay, gấu mẹ Grazer số báo danh 128 duy trì danh hiệu gấu béo được yêu thích nhất trong cuộc thi trực tuyến hàng năm Fat Bear Week lần thứ 10, theo CNN.

Grazer nhận được nhiều lượt bình chọn hơn gấp đôi so với đối thủ tên Chunk số báo danh 32. Nó thu về 71.248 lượt bình chọn trong khi số lượt bình chọn dành cho con đực đối thủ là 30.468.

Trang Explore.org tổ chức bỏ phiếu trực tuyến ghi nhận tổng cộng 1.041.124 lượt bình chọn (tính đến 9h30 tối ngày 8/10, 8h30 sáng ngày 9/10 theo giờ Hà Nội) trong cuộc thi kéo dài cả tuần. Cuộc thi được tổ chức bởi Vườn quốc gia & khu bảo tồn Katmai nhằm nâng cao ý thức cộng đồng đối với gấu nâu hoang dã ở Alaska.

Grazer và Chunk có lịch sử đối đầu lâu dài. Grazer có phần mõm dài thẳng và đôi tai màu vàng dễ thấy. Nó là bà mẹ rất bảo vệ con và đã nuôi 3 lứa. Nó cũng được những con gấu khác hết sức kính nể. Hồi tháng 7/2024, cả hai con non chưa đầy một tuổi của nó bị cuốn trôi ở thác Brook, nơi gấu tại Katmai thường tụ tập để săn cá hồi trước khi ngủ đông. Dòng nước siết trên sông Brooks cuốn gấu con về phía Chunk, hiện nay là con gấu đực thống trị dòng sông. Tương tự vài con gấu đực lớn khác, Chunk tấn công gấu non, còn Grazer ra sức bảo vệ con. Nhưng Chunk vẫn làm con non ở gần nó nhất bị thương trước khi Grazer ngăn chặn nó. Con non sau đó chết do vết thương.

Cái chết của con non của Grazer không phải là trường hợp tấn công đồng loại duy nhất ở gấu nâu. Tuần trước, con gấu đực số 469 tiếp cận, tấn công và giết chết gấu cái số 402 lớn gần tương đương trên sông Brooks.

Gấu nâu Alaska là phân loài gấu nâu lớn nhất trên thế giới. Chúng có thể ăn tới 40 kg thức ăn mỗi ngày, bao gồm các loài động vật có vú nhỏ, cá hồi, quả mọng và thảo mộc. Những con gấu nâu Alaska đực trưởng thành thường nặng từ 270 đến 408 kg nhưng trước khi bước vào kỳ ngủ đông, chúng tích lũy chất béo và có thể nhảy vọt tới khối lượng 544 - 700 kg. Gấu nâu cái nhẹ hơn đáng kể với cân nặng chỉ bằng 2/3 con đực.

An Khang (Theo CNN)