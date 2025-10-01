Gấu mặt sẹo đoạt giải 'béo nhất' ở vườn quốc gia Mỹ

Gấu đực 32 Chunk giành quán quân Tuần lễ Gấu béo tại Katmai, Alaska, nổi bật với vết sẹo dài trên mõm và chiếc hàm gãy.

Vườn quốc gia Katmai ở miền nam bang Alaska ngày 30/9 công bố kết quả cuộc thi Tuần lễ Gấu béo thường niên sau một tuần bỏ phiếu, cho biết con gấu đực tên 32 Chunk là quán quân béo nhất, với gần 100.000 phiếu bầu. Người tham gia bình chọn dựa trên ảnh trước và sau khi những con gấu hoang dã tăng cân để chuẩn bị cho mùa đông, cũng như dựa vào "tính cách" của cá thể.

32 Chunk, nặng khoảng 580 kg, được mô tả là "con gấu nâu mạnh nhất trên sông", nổi bật với đôi mắt cụp, lông nâu sẫm và vết sẹo dài trên mõm. Con gấu chiến thắng dù bị gãy hàm, nghi do đánh nhau với một con đực khác để giành gấu cái.

Gấu hoang dã ở Katmai không được chăm sóc thú y. Chiếc hàm gãy của 32 Chunk khiến người bình chọn tò mò xem liệu nó có thể bắt cá và sống sót hay không. Nhiều người cho rằng con gấu chiến thắng nhờ khả năng ăn cá, tăng cân bất chấp vết thương nghiêm trọng.

Gấu đực 32 Chunk, quán quân gấu béo ở vườn quốc gia Katmai, bang Alaska, Mỹ. Ảnh: AP

"Một con gấu béo là một con gấu thành công, có nhiều khả năng sống sót qua mùa ngủ đông hơn", kiểm lâm viên Ashleigh Monaco cho biết.

Vườn quốc gia Katmai ghi nhận số phiếu bầu kỷ lục 1,5 triệu phiếu trong cuộc thi năm nay. Cuộc thi được khởi xướng năm 2014, được thiết kế vì mục đích giáo dục về quá trình gấu tăng cân chuẩn bị ngủ đông, giai đoạn chúng nhịn ăn nhiều tháng và sụt tới 1/3 trọng lượng cơ thể. Katmai là nơi sinh sống của những cá thể gấu nâu lớn nhất thế giới.

Quán quân Tuần lễ Gấu béo năm 2024 là gấu cái 128 Grazer. Mùa hè năm 2024, 32 Chunk đã giết chết gấu con của 128 Grazer.

"Bất kể con nào chiến thắng trong Tuần lễ Gấu béo, mỗi con đều cố hết sức để tăng cân. Chúng cần phải béo", Fitz, nhà tự nhiên học, nói. "Sự kiện năm nay thật vui vì có nhiều gấu béo".

Đức Trung (Theo Guardian, AP)