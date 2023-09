Yellowknife, thành phố đang sơ tán do nguy cơ cháy rừng, bị gấu đen xâm chiếm để tìm kiếm thức ăn.

Gấu đói xâm chiếm thành phố Canada sau cháy rừng Gấu đen rượt đuổi người đàn ông vào khách sạn. Video: Global News

Một thành phố ở Canada bị gấu đen tràn vào tìm thức ăn trong đống rác do người dân đi sơ tán bỏ lại. Hôm 16/8, cư dân ở thành phố Yellowknife tại Northwest Territories, Canada, rời bỏ nhà cửa khi những đám cháy rừng lan tới khu vực xung quanh, cách ngoại vi thành phố chỉ 15 km. Khoảng 95% trong số khoảng 20.000 cư dân của Yellowknife đã chuyển đi, chỉ còn vào cán bộ chủ chốt còn ở lại, Live Science hôm 1/9 đưa tin.

Khoảng một tuần sau khi thành phố Yellowknife sơ tán, những người ở lại phát hiện số lượng lớn gấu đen (Ursus americanus) lang thang trên đường phố. Từ sau đó, số trường hợp bắt gặp gấu đen tăng đều đặn, nhưng chưa có số lượng chính thức về gấu đen sống trong thành phố. Trong video do BBC News chia sẻ, gấu đen mò mẫm trong vườn nhà dân, đi lại trên đường, lục lọi ở bãi rác và rượt đuổi một người đàn ông.

Những con gấu nhiều khả năng kéo tới thành phố do phần lớn cư dân bỏ lại thùng rác còn đầy, nghĩa là có nhiều thức ăn thừa cho bầy gấu, theo James Williams, cán bộ động vật hoang dã ở Northwest Territory, người đang tuần tra thành phố để tìm gấu đen. Ngoài ra, cháy rừng có thể góp phần đẩy gấu đen ra khỏi lãnh thổ tự nhiên và hướng đến Yellowknife.

Số lượng gấu bắt gặp ở Yellowknife thường tăng lên vào thời điểm này trong năm. Đầu tháng 8, hai con gấu bị nhà chức trách bắn chết ở Yellowknife do đe dọa an toàn của người dân sau khi một con trong số đó tìm cách đột nhập vào nhà. Cùng thời gian này năm ngoái, cư dân được khuyến cáo tránh xa đường mòn quanh thành phố do một số con gấu tỏ ra không sợ người.

Cháy rừng có thể thay đổi cách cán bộ động vật hoang dã xử lý gấu. Thông thường, nhà chức trách sử dụng bình xịt và đạn cao su để xua đuổi gấu đen khỏi thị trấn. Khi cách đó thất bại, họ bắt gấu đen và thả chúng ở xa thị trấn. Tuy nhiên, cháy rừng khiến việc thả gấu về tự nhiên trở nên khó khăn hơn. Kết quả là có khả năng những con gấu sẽ bị trợ tử.

"Ưu tiên số một của chúng tôi là bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân cũng như thành phố Yellowknife. Đôi khi, chúng tôi phải tiêu diệt một số con gấu", Williams chia sẻ.

An Khang (Theo Live Science)