Gấu cố thủ dưới hầm nhà dân hơn một tháng

MỹCon gấu chui vào căn hầm dưới ngôi nhà ở California, bám trụ ở đó bất chấp nỗ lực xua đuổi của chủ nhà và giới chức, rồi tự rời đi sau hơn một tháng.

Cơ quan Quản lý Cá và Động vật Hoang dã California (CDFW) ngày 8/1 xác nhận con gấu trú ngụ dưới hầm căn nhà của ông Ken Johnson ở Altadena, hạt Los Angeles từ cuối tháng 11/2025 đã tự rời đi.

Ông Johnson cho biết khi xem hình ảnh từ camera giám sát, ông phát hiện con gấu nặng khoảng 250 kg này chui vào hầm nhà mình từ Lễ Tạ ơn. Do không nuôi chó, ông đã tìm cách bật loa phát tiếng chó sủa vào căn hầm để xua đuổi gấu nhưng không thành công.

Con gấu cố thủ trong hầm nhà của ông Johnson ở hạt Los Angeles, bang California. Ảnh: CBS News

Trong nhiều ngày, Johnson có thể nghe thấy tiếng con gấu đào bới, cào móng bên dưới sàn nhà, luôn lo ngại con vật có thể phá thủng sàn phòng khách và chui lên. Ông đã phải liên hệ với CDFW để cầu cứu sau khi không thể tự xua đuổi con gấu khỏi nhà mình.

Các chuyên viên của CDFW đã tìm cách đặt bẫy con gấu vào giữa tháng 12/2025, nhưng lại bắt nhầm con gấu khác.

Theo giới chức địa phương, đây là thời điểm gấu tìm kiếm những nơi ấm áp, an toàn để trú đông.

"Con gấu này dường như tìm thấy một nơi như vậy dưới hầm nhà ông Johnson", Cort Klopping, quan chức CDFW, nói. "Chúng tôi muốn gấu ở trong rừng, không phải trong nhà dân".

Con gấu bị bắt nhầm trong chiến dịch đặt bẫy tháng 12/2025 của CDFW. Ảnh: NBC News

Hiện chưa rõ lý do con gấu bỏ đi. CDFW khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ, song lưu ý sau khi con gấu rời đi, chủ nhà có trách nhiệm gia cố và bảo đảm an toàn khu vực hầm nhà.

Ông Johnson trước đó cũng lo ngại những hệ quả pháp lý nếu tự ý dùng biện pháp mạnh để xua đuổi một loài động vật có thể được xếp vào diện được bảo vệ khỏi khu vực nhà mình.

Đức Trung (Theo CBS News, CNN, AP)