Gateway Distriparks Limited xây kho container tại Indore

Ấn ĐộDoanh nghiệp logistics Ấn Độ đầu tư khoảng 431 tỷ đồng phát triển cảng cạn, công suất 120.000 TEU/năm, mở rộng hiện diện tại miền Trung nước này.

Gateway Distriparks Limited (GDL) - doanh nghiệp logistics đa phương thức dựa trên vận tải đường sắt hàng đầu Ấn Độ - vừa mua khoảng 25 ha đất tại Indore, gần Khu công nghiệp Pithampur, để phát triển và vận hành một cảng cạn (ICD) mới.

Kho ICD đề xuất đã nhận sự chấp thuận về nguyên tắc từ Đường sắt Ấn Độ, và sẽ được xây dựng với hai đường ray phụ, dự kiến công suất xử lý khoảng 120.000 TEU (đơn vị tương đương container 20 feet) mỗi năm. Tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 150 crore rupee (khoảng 431 tỷ đồng). Khi đi vào hoạt động, cơ sở này sẽ cung cấp các dịch vụ tích hợp gồm vận chuyển container xuất nhập khẩu (EXIM) và nội địa bằng đường sắt, xếp dỡ container, kho ngoại quan và phân phối chặng cuối bằng đường bộ.

Nhân viên Gateway Distriparks bốc dỡ container. Ảnh: Gateway Distriparks Limited

Đây là bước đi đầu tiên của GDL tại khu vực miền Trung Ấn Độ và bang Madhya Pradesh, mở rộng dấu ấn của doanh nghiệp tại một trung tâm công nghiệp - sản xuất đang tăng trưởng nhanh. ICD dự kiến phục vụ khu vực rộng lớn gồm Indore, Pithampur, Dewas, Dhar, Mhow, Ujjain, Sanwer và các cụm công nghiệp lân cận. Cơ sở này sẽ xử lý đa dạng mặt hàng như linh kiện ôtô, dược phẩm, hóa chất, polymer, dệt may, nông sản và nhiều loại hàng hóa khác.

Ông Prem Kishan Dass Gupta, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GDL, cho biết bên cạnh thị trường xuất nhập khẩu, ICD Indore sẽ củng cố hoạt động logistics container nội địa và mạng lưới phân phối dựa trên đường sắt của công ty. Nhờ đó, các nhà sản xuất và chủ hàng trong khu vực có thể tiếp cận phương thức vận chuyển container hiệu quả chi phí không chỉ tới các cảng biển mà còn tới các hành lang tiêu dùng và công nghiệp trọng điểm trên toàn Ấn Độ.

ICD được kỳ vọng hưởng lợi lớn từ tuyến đường sắt Indore - Dahod sắp triển khai, giúp rút ngắn cự ly vận chuyển từ Indore đến cảng JNPT và thúc đẩy xu hướng chuyển dịch vận tải container từ đường bộ sang đường sắt.

Gateway Distriparks Limited (GDL) là một trong những công ty logistics đa phương thức hàng đầu Ấn Độ, tập trung vào vận tải container bằng đường sắt. Doanh nghiệp này khai thác cảng cạn (ICD) và cung cấp các giải pháp chuỗi cung ứng tích hợp cho thị trường xuất nhập khẩu và nội địa.

Hải My (Theo Maritime Gateway)