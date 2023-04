Gary Player chỉ trích sân đấu major Masters

Huyền thoại Gary Player nói không được chào đón ở sân Augusta National, dù là hội viên danh dự và từ ba lần vô địch Masters trên sân này.

"Mọi người nghĩ tôi nhiều đặc quyền ở Augusta National nhưng thực tế không hề. Muốn vào đó chơi golf, tôi phải được hội viên chính thức giới thiệu và tháp tùng chứ đâu chỉ gọi bộ phận tiếp tân là xong. Mà việc đáp ứng điều kiện đó cũng không hề dễ dàng. Lúc nào họ cũng có lý do để từ chối trong khi tôi luôn cống hiến cho danh tiếng của sân lẫn Masters", Player nói trên báo Anh The Times ngày 30/3.

Huyền thoại golf Nam Phi nói luật lệ hay thủ tục hành chính ở Augusta National khiến ông mang cảm giác không được hoan nghênh. Player nghĩ chiến địa cần có cơ chế thoáng hơn cho các cựu vô địch bởi chính họ góp phần làm Masters ngày càng lừng danh.

Players phát bóng danh dự ở The Masters từ 2012, nhưng vẫn không được chào đón tại Augusta National. Ảnh: USA Today

Augusta National khai trương năm 1934, chỉ phục vụ hội viên và khét tiếng kén chọn, qua việc duy trì giới hạn 300 người suốt nhiều thập kỷ.

Năm 1934, nơi này mở Masters rồi độc quyền chủ trì lẫn điểm đấu. Còn Players chào đời sau giải một năm. Trong lịch sử Masters, Players đấu 53 kỳ, trong đó ba lần khoác "green jacket" cho nhà vô địch - năm 1961, 1974 và 1978. Đến kỳ 2009, ông từ giã tư cách đấu thủ. Ba năm sau đó, Player bắt đầu vai trò phát bóng danh dự trong lễ khai mạc rồi giữ nhiệm vụ đến nay.

Qua Daily Mail tuần trước, Player có lẽ làm buồn lòng các lãnh đạo Augusta National khi xếp Masters đứng chót về đẳng cấp trong bộ tứ major.

"Theo tôi, đến giờ The Open đứng nhất, sau đó là US Open rồi đến PGA Championship, còn Masters đứng thứ tư", Player đánh giá.

Ông củng cố ý kiến cá nhân bằng lập luận rằng Masters trẻ nhất trong nhóm major, ba giải còn lại đều dày hơn về truyền thống và lịch sử. "Chẳng thứ gì đạt đỉnh mà không cần thời gian xây dựng", Player kết luận.

Masters bắt đầu cách đây 99 năm, PGA Championship từ 1916, US Open khởi sự 1895 còn The Open ra mắt hồi 1860. Trong sự nghiệp, Player ẵm The Open và Masters đều ba lần, hai lần PGA Championship và chỉ một cup US Open.

Quốc Huy