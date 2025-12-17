Garnacho đưa Chelsea vào bán kết Cup Liên đoàn

AnhTiền đạo Alejandro Garnacho lập cú đúp, giúp Chelsea thắng chủ nhà Cardiff City 3-1 ở tứ kết Cup Liên đoàn.

Trong hiệp một, Chelsea bế tắc khi kiểm soát bóng 59% nhưng chỉ có một cú sút trúng đích. Hàng công với bốn cầu thủ trẻ gồm Marc Guiu, Tyrique George (19 tuổi), Facundo Buonanotte (20), Jamie Bynoe-Gittens (21) gặp khó trong việc xuyên phá hàng thủ của CLB đang đá ở giải hạng Ba của Anh.

Alejandro Garnacho ngồi trên biển quảng cáo, mừng bàn mở tỷ số cùng Facundo Buonanotte trong trận Chelsea thắng Cardiff City 3-1 ở tứ kết Cup Liên đoàn ngày 16/12. Ảnh: ESPN

Khác biệt chỉ tới sau giờ nghỉ, khi HLV Enzo Maresca tung các ngôi sao Joao Pedro và Alejandro Garnacho vào sân. Chỉ hơn 10 phút sau khi thế chỗ Tyrique George, Garnacho ghi bàn mở tỷ số. Buonanotte đoạt bóng gần giữa sân rồi chọc khe để Garnacho thoát xuống bên cánh trái dứt điểm một chạm chéo góc tung lưới thủ môn Nathan Trott.

Phút 75, hậu vệ trái Perry Tian Hee Ng treo bóng vào vòng cấm để David Turnbull phá bẫy việt vị, bay người đánh đầu về góc gần quân bình tỷ số. Nhưng đây là tất cả những gì Cardiff làm được.

Phút 82, Pedro Neto - cầu thủ cũng vào sân ở hiệp hai - sút chìm chéo góc, đưa bóng ngoài tầm với của Trott, giúp Chelsea tái lập thế dẫn bàn. Đến phút bù, Garnacho kết liễu hy vọng của chủ nhà với pha bứt tốc vào vòng cấm rồi đặt lòng chân phải về góc xa, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-1.

Alejandro Garnacho nhảy lên người Pedro Neto mừng bàn thứ hai của Chelsea. Ảnh: Reuters

Chelsea đi tiếp cả 19 trận gần nhất gặp các đội bóng hạng dưới tại Cup Liên đoàn. Đây là chuỗi trận dài thứ hai với một CLB đang thi đấu ở giải đấu cao nhất nước Anh trong lịch sử giải.

"The Blues" cũng vào bán kết Cup quốc nội (Cup FA hoặc Cup Liên đoàn) trong 10 mùa giải liên tiếp kể từ mùa 2016-2017. Trong đó, họ chỉ một lần vô địch tại Cup FA năm 2018.

Sau trận, Garnacho khẳng định mọi cầu thủ, dù đá chính hay dự bị, đều chung một mục tiêu là giúp Chelsea giành kết quả tốt nhất. "Tôi vào sân và cố gắng giúp đội", tiền đạo người Argentina nói. "Với tư cách một tập thể, chúng tôi đang chơi rất tốt. Có trận bạn phải đá chính, có trận bạn phải hỗ trợ từ băng ghế dự bị. Chúng tôi không quá bận tâm chuyện đó, điều quan trọng là đóng góp cho đội".

Trong khi đó, Pedro Neto nhấn mạnh yếu tố quyết định chiến thắng nằm ở sự tập trung và khát khao của toàn đội. Theo cầu thủ người Bồ Đào Nha, Chelsea nhập cuộc với quyết tâm cao và biết cách tận dụng những cá nhân có thể tạo ra khác biệt.

"Đó là sự tập trung và ý chí muốn thắng trận này. Chúng tôi thực sự khao khát chiến thắng", Neto chia sẻ. "Tại Chelsea, bạn muốn đoạt các danh hiệu. Tâm lý của toàn đội là cố gắng thắng mọi trận đấu".

Hồng Duy