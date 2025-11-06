Garnacho cứu Chelsea ở Champions League

AzerbaijanTiền đạo Alejandro Garnacho ghi bàn giúp Chelsea hòa 2-2 trên sân Qarabag, ở lượt thứ tư vòng bảng Champions League.

Chuyến đi 8.000 km của Chelsea đến Baku kết thúc bằng trận hòa đầy thất vọng trước Qarabag. Tuy vậy, thầy trò Enzo Maresca ít nhất cũng chấm dứt được chuỗi ba thất bại liên tiếp trên sân khách ở đấu trường danh giá.

Maresca tung ra đội hình có độ tuổi trung bình chỉ 23 tuổi 97 ngày - trẻ thứ hai từng được một CLB Anh sử dụng trong một trận sân khách tại Champions League. Nhưng không lâu sau, họ phải thay đổi khi Romeo Lavia lại chấn thương. Moises Caicedo vào sân, và chính anh là người đầu tiên tạo ra cơ hội nguy hiểm với cú vô-lê đưa bóng bay vọt xà sau tình huống phạt góc.

Sau khi bỏ lỡ một cơ hội cận thành, Andrey Santos chuộc lỗi ở phút 16 khi kiến tạo để tài năng trẻ Estevao cắt vào từ cánh phải và sút chéo góc mở tỷ số cho Chelsea.

Garnacho (trắng) gỡ hòa 2-2 cho Chelsea, trên sân Tofiq Bahramov, Baku, Azerbaijan hôm 5/11. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Qarabag không cam chịu. Thế trận sau đó cho thấy không ngẫu nhiên mà họ vẫn bất bại trên sân nhà tại Champions League mùa này. Đội bóng Azerbaijan tỏ ra nguy hiểm trong những pha phản công, và được đền đáp với bàn gỡ hòa 1-1 sau gần nửa giờ thi đấu. Sau khi vượt qua Jorrel Hato, Camilo Duran dứt điểm dội cột dọc, để Leandro Andrade đá bồi thành bàn.

Lên tinh thần, Qarabag tiếp tục gây sức ép, và hiệp đấu tồi của tân binh Hato trở nên tệ hại hơn khi anh mất bóng, buộc phải dùng tay chặn quả tạt của Andrade trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Marko Jankovic đánh lừa thủ thành Robert Sanchez, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Tuy nhiên, lợi thế của Qarabag chỉ kéo dài đến phút thứ tám của hiệp hai. Garnacho cố gắng chuyền ngang nhưng Kevin Medina cắt được. Bóng bật lại và tiền đạo Argentina nhanh chân sút chìm vào góc khung thành Mateusz Kochalski, gỡ hòa 2-2.

Thế trận mở trong phần còn lại chứng kiến Chelsea tạo ra nhiều cơ hội hơn. Nariman Akhundzade và Liam Delap đều dứt điểm chệch cột trong gang tấc, trước khi cú sút của Enzo Fernandez đi vọt xà chỉ vài centimet. Facundo Buonanotte tưởng như đã làm được điều đó ở phút 85 với cú sút từ khoảng 25 m, nhưng bóng lại xoáy ra ngoài.

Trong thời gian bù giờ, cả Oleksiy Kashchuk lẫn Garnacho đều bỏ lỡ cơ hội ngon ăn của đôi bên.

Garnacho bắt vô-lê ở cuối trận gặp Qarabag, trên sân Tofiq Bahramov, Baku, Azerbaijan hôm 5/11. Ảnh: Reuters

Trận hòa này đồng nghĩa với việc đội bóng của Gurban Gurbanov lần đầu tránh được thất bại trước các đối thủ Anh sau 8 trận, trong khi đây mới chỉ là trận thứ tư trong 24 trận quốc tế dưới thời Maresca mà Chelsea không thắng. Tuy nhiên, trận hòa này có thể ảnh hưởng đến cơ hội lọt vào top 8. Sau 4 trận, họ có 7 điểm và phía trước là những trận đấu khó khăn, trong đó có cuộc tiếp đón Barca cuối tháng này.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các CĐV chủ nhà hò reo như thể giành chiến thắng. Qarabag cũng có 7 điểm như Chelsea sau bốn trận, nằm trong top 15. Họ tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của HLV Gurban Gurbanov, kể từ sau hai thất bại nặng nề trước chính đối thủ này năm 2017.

Vy Anh