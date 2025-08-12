Garnacho cầm thuốc lá điện tử khi xăm mình

Một ảnh chụp tiền đạo cánh Alejandro Garnacho ở tiệm xăm với một vật giống thuốc lá điện tử (vape) trên tay, khi không còn tương lai ở Man Utd.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội hôm 11/8 cho thấy Garnacho ngồi ghế xăm hình, mồm như vừa nhả khói, tay cầm vật giống một loại vape hợp pháp ở Anh. Đây là lần thứ hai cầu thủ người Argentina vướng vào tranh cãi liên quan đến thuốc lá điện tử.

Garnacho (trái) cầm vật giống như thuốc lá điện tử trong lúc xăm ở tay. Ảnh: Daily Mail

Năm 2023, Garnacho từng đăng một ảnh trong phòng khách, để lộ một chiếc vape chứa nicotine bị cấm tại Anh, trước khi nhanh chóng xóa bài. Khi đó, nguồn tin thân cận cho biết chiếc vape thuộc về người nhà, không phải của Garnacho.

Lần này, vật trong tay Garnacho được cho là loại hợp pháp. Nhưng hình ảnh vẫn khiến dư luận chú ý, nhất là khi tương lai của anh vẫn chưa được giải quyết.

HLV Ruben Amorim đã yêu cầu Garnacho tìm bến đỗ mới hồi tháng 5/2025, sau khi cầu thủ này công khai phản đối vì chỉ dự bị ở chung kết Europa League gặp Tottenham.

Chelsea hiện quan tâm sát sao và có thể chiêu mộ Garnacho trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Họ có thể trả khoảng 50 triệu bảng (67 triệu USD), thấp hơn nhiều so với mức 70 triệu bảng (94 triệu USD) Man Utd từng ra giá. Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo Chelsea không lo ngại về vấn đề cá nhân của Garnacho, và thậm chí đã đạt mọi thỏa thuận riêng với cầu thủ 21 tuổi.

Garnacho thần tượng Cristiano Ronaldo, nhưng siêu sao Bồ Đào Nha không xăm mình. Và cầu thủ 40 tuổi cũng chưa từng bị bắt gặp cầm bất cứ loại thuốc lá nào trên tay. Ronaldo có thói quen ăn uống, dinh dưỡng và tập luyện chuyên nghiệp mỗi ngày, được nhiều đồng đội xác nhận.

Garnacho và bạn gái Eva Garcia có con trai chung, sinh ngày 4/10/2023. Nhưng tháng trước, Eva đã bỏ theo dõi anh trên Instagram, làm dấy lên tin đồn rạn nứt.

Garnacho ra mắt đội một Man Utd tháng 4/2022, đến nay đã chơi 144 trận, ghi 26 bàn và kiến tạo 22 bàn khác. Anh từng đoạt Cúp Liên đoàn Anh 2023 và Cúp FA 2024 cùng "Quỷ Đỏ". Hợp đồng hiện tại giữa Garnacho và Man Utd còn thời hạn ba năm.

Hoàng An (theo Daily Mail)