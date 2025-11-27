Garmin Venu 4 - smartwatch đa dụng giá 15 triệu đồng

Sau hai năm kể từ phiên bản tiền nhiệm Venu 3 Series, Garmin giới thiệu Venu 4 ở phân khúc "smartwatch lai" giữa thể thao chuyên nghiệp, khả năng sức khỏe chuyên sâu, đa dạng và tính thời trang. Thay đổi lớn nhất nằm ở vật liệu chế tác, khi nhựa polymer trên phần thân vỏ nhường chỗ cho thép không gỉ, mang đến cảm giác chắc chắn và cao cấp hơn - bước tiến so với sản phẩm tầm trung khác của Garmin.
Smartwatch có hai phiên bản, với mẫu 45 mm nặng 56 gram, cao hơn mức 47 gram trên Venu 3 cùng kích cỡ. Bản 41 mm nặng 46 gram, phù hợp cho người dùng nữ hoặc người có cổ tay nhỏ. So với các mẫu 44-46 mm đang có mặt trên thị trường, thiết bị nhẹ hơn Huawei Watch GT6 Pro (54,7 gram) nhưng nặng hơn Amazfit GTR 4 (34 gram). Trải nghiệm thực tế cho thấy Venu 4 không quá nặng khi sử dụng bình thường, khá thoải mái khi đeo cả lúc ngủ.
Đây là model đầu tiên trong dòng Venu tích hợp đèn pin LED. Trước đây, chi tiết này chỉ xuất hiện trên dòng Fenix hoặc Forerunner, hiếm khi đưa vào thân máy nhỏ gọn 41 hay 45 mm. Đèn có thể điều chỉnh độ sáng và tần suất nháy, có chế độ nháy SOS, đèn chiếu thời gian dài giúp soi đường, cũng như làm đèn báo hiệu khi đi bộ, chạy bộ trong môi trường thiếu sáng.
Đồng hồ dày 12 mm, tương đương hầu hết sản phẩm cùng kích thước. So với "anh em" nhà Garmin, Venu 4 ít phím bấm hơn, với hai phím dùng để kích hoạt menu (phím tròn) và phím quay lại (phím chữ nhật), trong khi các model khác có từ 3 đến 5 phím. Điều này thuận tiện cho người dùng mới vì không cần nhiều thời gian làm quen, thao tác đều dựa vào cảm ứng. Thiết kế phím không nhô lên nhiều, tăng tính thẩm mỹ, nhưng có thể gây khó khăn khi nhấn. Để cải thiện, giao diện người dùng được làm mới nhằm tối ưu hóa thao tác cảm ứng, giảm sự phụ thuộc vào nút bấm cơ học.
Mặt sau sử dụng chất liệu nhựa gia cố sợi nhằm tăng độ bền. Khu vực này đặt hệ thống cảm biến cũng như chân sạc. Garmin vẫn sử dụng sạc vật lý thay cho sạc không dây. Vùng chân sạc không được che chắn nhưng tiếp xúc thường xuyên với da, từ đó có thể dính bụi bẩn, mồ hôi, gây nguy cơ ăn mòn và buộc người dùng phải vệ sinh thường xuyên.
Venu 4 trang bị tấm nền AMOLED độ phân giải 454 x 454 pixel cùng độ sáng 2.000 nit, gấp đôi mức 1.000 nit trên Venu 3, tương đương Apple Watch Series 11 hay Samsung Galaxy Watch 7 nhưng thấp hơn Huawei Watch GT6, Apple Watch Ultra 2 (cùng 3.000 nit).
Trải nghiệm thực tế cho thấy, ở môi trường ánh sáng mạnh như ngoài trời nắng, màn hình vẫn hiển thị rất rõ chi tiết thông số, góc nhìn rộng, độ tương phản cao. Ở môi trường tối, thiết bị tự hạ độ sáng để giúp dễ nhìn hơn. Dù vậy, so với các mẫu dùng màn AMOLED trên 10 triệu đồng, độ sắc nét của Venu 4 có phần thấp hơn.
Được Garmin hướng tới cả ba yếu tố thẩm mỹ - thể thao - theo dõi sức khỏe, Venu 4 trang bị hàng loạt tính năng, hỗ trợ 80 môn thể thao. Có hai tính năng tập luyện mới xuất hiện trên sản phẩm là Huấn luyện viên Fitness (Garmin Fitness Coach) và Bài tập kết hợp (Mixed Session).
Với Huấn luyện viên Fitness, bài tập được thiết kế dựa trên mục tiêu, thể trạng, dữ liệu vận động và giấc ngủ thực tế của người dùng. Kết hợp điều chỉnh trên ứng dụng Garmin Connect, bài tập được hướng dẫn chi tiết về cường độ, lịch tập, thời gian ngay trên đồng hồ. Chẳng hạn, nếu đêm hôm trước thiếu ngủ, sáng hôm sau ứng dụng sẽ đề xuất bài tập nhẹ hơn, thay vì bài tập nặng đã lên kế hoạch từ trước.
Trong khi đó, tính năng Mixed Session giúp người tập nhiều môn có thể phối hợp và ghi lại chỉ số tập luyện mà không giới hạn số lượng bộ môn.
Những bài tập ngoài trời cần hỗ trợ định vị như trail, đi bộ, chạy bộ… có độ chính xác cao hơn khi Venu 4 tích hợp GPS đa băng tần (Multi-band GNSS). Venu 3 từng bị chê vì thiếu GPS đa băng tần dù mức giá không rẻ và Venu 4 đã khắc phục điều này, giúp cải thiện độ chính xác khi người dùng di chuyển, đặc biệt trong thành phố nhiều nhà cao tầng hoặc khu vực rừng cây rậm rạp.
Trải nghiệm thực tế, đường track (vệt đường đi) của Venu 4 thẳng, có độ chính xác và ít nhiễu hơn so với chế độ GPS đơn băng tần trên thế hệ cũ. Trên ứng dụng, thông số hiển thị chi tiết. Dù vậy, việc không có bản đồ chi tiết để chạy trail có thể khiến smartwatch không phù hợp với người thích môn thể thao này.
Garmin cũng tích hợp nhiều chức năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu cho smartwatch mới. Thiết bị sử dụng cảm biến nhịp tim quang học thế hệ thứ 5 (Elevate Gen 5), hỗ trợ đo ECG (điện tâm đồ), độ biến thiên nhịp tim (HRV), nồng độ oxy trong máu (SpO2), nhịp thở và nhiệt độ da.
Sản phẩm bổ sung tính năng Health Status giúp giám sát xu hướng sức khỏe ban đêm và cảnh báo nếu có bất thường. Lifestyle Logging cho phép người dùng nhập lượng caffein, cồn đã tiêu thụ, hoặc những hoạt động khác trong ngày như tập luyện nhẹ, thời gian xem màn hình, tiếp xúc ánh nắng, tắm nước lạnh… giúp kiểm soát thói quen sinh hoạt. Kết hợp với các dữ liệu khác, thiết bị sẽ phân tích và đánh giá về tác động của chúng đến giấc ngủ, mức độ căng thẳng và đưa ra lời khuyên.
Ngoài ra, tính năng huấn luyện viên giấc ngủ được nâng cấp với Sleep Alignment giúp đo chất lượng giấc ngủ, qua đó tư vấn người dùng điều chỉnh sao cho phù hợp với nhịp sinh học.
Venu 4 cũng tích hợp micro và loa hỗ trợ nghe gọi trực tiếp trên máy qua kết nối Bluetooth, riêng iOS có thể nhận cuộc gọi từ ứng dụng bên thứ ba. Smartwatch cũng có kết nối wifi, NFC, hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc Garmin Pay, ghi chú thoại, chạy Garmin OS, điều khiển qua Garmin Connect. Dù vậy, để sử dụng nhiều mặt đồng hồ và nhiều chức năng hơn, người dùng phải tải thêm ứng dụng Garmin Connect IQ để cài đặt. Ngoài ra, số lượng mặt đồng hồ trên Connect IQ không đa dạng, miễn phí ít, giá cao hơn các hệ sinh thái khác.
Theo Garmin, smartwatch mới có thời lượng pin 12 ngày sử dụng. Thực tế cho thấy, với việc bật toàn bộ cài đặt ở chế độ cao nhất, kích hoạt Always-on Display, đeo mỗi ngày khoảng 8 tiếng và sử dụng trong 6 ngày, đồng hồ sụt khoảng 55% pin.
Venu 4 có giá 15 triệu đồng, cạnh tranh với Apple Watch Series 11 46 mm (15,3 triệu đồng), Coros Apex 4 46 mm (14,8 triệu đồng), Huawei Watch Ultimate 2 (18 triệu đồng). Mức giá cao so với mặt bằng chung của các mẫu lifestyle vốn dưới 10 triệu đồng, nhưng có lợi thế về chiều sâu dữ liệu phục vụ tập luyện và theo dõi sức khỏe, kho tính năng luyện tập đa dạng và khả năng cá nhân hóa cũng như các chức năng khác trong hệ sinh thái Garmin.
Bảo Lâm