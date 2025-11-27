Garmin Venu 4 - smartwatch đa dụng giá 15 triệu đồng

Sau hai năm kể từ phiên bản tiền nhiệm Venu 3 Series, Garmin giới thiệu Venu 4 ở phân khúc "smartwatch lai" giữa thể thao chuyên nghiệp, khả năng sức khỏe chuyên sâu, đa dạng và tính thời trang. Thay đổi lớn nhất nằm ở vật liệu chế tác, khi nhựa polymer trên phần thân vỏ nhường chỗ cho thép không gỉ, mang đến cảm giác chắc chắn và cao cấp hơn - bước tiến so với sản phẩm tầm trung khác của Garmin.

Smartwatch có hai phiên bản, với mẫu 45 mm nặng 56 gram, cao hơn mức 47 gram trên Venu 3 cùng kích cỡ. Bản 41 mm nặng 46 gram, phù hợp cho người dùng nữ hoặc người có cổ tay nhỏ. So với các mẫu 44-46 mm đang có mặt trên thị trường, thiết bị nhẹ hơn Huawei Watch GT6 Pro (54,7 gram) nhưng nặng hơn Amazfit GTR 4 (34 gram). Trải nghiệm thực tế cho thấy Venu 4 không quá nặng khi sử dụng bình thường, khá thoải mái khi đeo cả lúc ngủ.