Garden Plaza Saigon ưu đãi hội nghị, tiệc cuối năm

Khách sạn Garden Plaza Saigon cung cấp không gian tổ chức, ẩm thực, phục vụ trọn gói cho doanh nghiệp, công ty với giá ưu đãi từ 550.000 đồng mỗi khách.

Garden Plaza Saigon trước đây là khách sạn ParkRoyal Saigon, chuyên cung cấp không gian linh hoạt cho các buổi tiệc, họp mặt cuối năm với đa dạng hình thức. Các sảnh tiệc có thể phục vụ 40-300 khách tùy quy mô.

Sảnh tiệc có trần cao, có thể linh hoạt bày trí với đa dạng chủ đề. Ảnh: Garden Plaza Saigon

Khách doanh nghiệp, công ty có thể chọn tiệc cocktail hoặc tiệc truyền thống với menu đa dạng. Khu vực tổ chức linh hoạt từ hội trường đến ngoài trời. Ngay trong khuôn viên khách sạn là hồ bơi rộng rãi, hợp tổ chức các bữa tiệc cuối năm, sân khấu ngoài trời.

Khu vực hồ bơi ngoài trời thoáng đãng hợp tổ chức các buổi tiệc sôi động vào buổi chiều tối. Ảnh: Garden Plaza Saigon

Gói ưu đãi tiệc cuối năm của khách sạn ngoài giá ưu đãi còn đi kèm trọn bộ dịch vụ từ hoa tươi trang trí bàn tiệc, backdrop, bốt chụp ảnh lưu niệm. Hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng đội ngũ phục vụ được đào tạo bài bản góp phần đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ, chất lượng.

Nhà hàng cung cấp đầy đủ thiết bị máy chiếu, màn hình LED... góp phần nâng cao chất lượng bữa tiệc. Ảnh: Garden Plaza Saigon

Khách sạn còn cung cấp các tiện ích bổ sung như món khai vị trước tiệc, voucher bốc thăm may mắn, karaoke, rượu khai tiệc và màn hình LED, giúp tạo nên không gian sôi động và ấn tượng cho buổi tiệc.

Đan Minh