Gặp rắc rối vì khoe 'tẩu thoát khỏi Đà Nẵng'

Bình DươngQuản lý một công ty du lịch thông báo khách "tẩu thoát khỏi Đà Nẵng" lúc nửa đêm gây hoang mang dư luận.

Những ngày qua trên mạng xã hội bức xúc trước thông tin một đoàn du khách được công ty du lịch "giải thoát" khỏi TP Đà Nẵng, nơi có nhiều ca Covid-19. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Bình Dương xác định, đoàn khách chủ yếu là người Bình Dương do công ty Sentourist dẫn đi tour các tỉnh miền Trung.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Mỹ Ngân - giám đốc công ty du lịch Sentourist, xác nhận, tài khoản đăng thông tin trên là của Võ Hoàng Phương, nhân viên quản lý của doanh nghiệp.

Bà Ngân cho biết, ngày 26/7 công ty tổ chức đưa 16 người từ Bình Dương đến Đà Nẵng và Hội An du lịch. Lịch trình di chuyển từ Bình Dương - TP HCM - Đà Nẵng và Hội An cho đến 29/7. Do diễn biến mới của Covid-19, đoàn đã thay đổi lịch trình so với dự kiến và ra Huế.

Ngày 27/7, anh Phương được hướng dẫn viên của đoàn chụp hình lưu niệm tại Huế gửi về báo cáo, nên lấy hình đăng lên trang cá nhân. Thông tin gây bức xúc, hoang mang cho người dân vì thời điểm này này Đà Nẵng liên tục phát hiện các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Bài đăng gây bức xúc của hướng dẫn viên. Ảnh chụp màn hình.

Lãnh đạo công ty trên cho biết đã yêu cầu anh Phương xóa thông tin trên, đính chính vì "sử dụng ngôn từ không đúng" và tiến hành kiểm điểm. "Đây là sự việc đáng tiếc do phát ngôn thiếu chuẩn mực của nhân viên, công ty xin nhận trách nhiệm, đồng thời gửi lời xin lỗi đến hành khách và mọi người", bà Ngân nói.

Sau khi kiểm tra việc chấp hành quy định trong hoạt động lữ hành, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Dương yêu cầu công ty cần có trách nhiệm, biện pháp để cùng cả nước chung tay phòng chống Covid-19, cũng như đảm bảo sức khỏe cho khách hàng và cộng đồng. Ngoài ra, hoạt động lữ hành của công ty cần đúng theo quy định pháp luật. Do trụ sở chính công ty ở TP HCM, cơ quan địa phương đã gửi văn bản kiến nghị Sở Du lịch TP HCM kiểm tra.

Phước Tuấn