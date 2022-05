Gặp nhiều trẻ em khó khăn trên hành trình chuyển phát nhanh

Trong hơn 2 năm phát triển mạng lưới dịch vụ khắp 63 tỉnh thành Việt Nam, đội ngũ BEST Express đã đi đến khắp các tỉnh, thành, cả những vùng sâu vùng xa, vùng núi trên cả nước. Trong đó, khu vực vùng núi phía Bắc đang là một trong những khu vực được công ty chú trọng phát triển mạng lưới do tiềm lực phát triển logistics. Hiện, BEST đã phát triển tổng cộng gần 30 bưu cục với khoảng gần 600 nhân viên giao hàng tại khu vực này, trung bình giao nhận khoảng hơn 1 triệu đơn hàng mỗi tháng.