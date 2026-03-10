Gặp nhau hợp nhãn thì yêu luôn em nhé

Anh sinh năm 1987, độc thân hoàn toàn, chưa từng kết hôn và chưa có con.

Quê anh ở miền Tây, anh lên Sài Gòn học đại học từ năm 2006 và làm việc ở đây tới giờ.

Em đang thắc mắc sao anh chưa có vợ phải không? Khi ra trường, theo vòng xoáy công việc và phấn đấu, anh đã quên mất thanh xuân của mình. Ngoảnh lại đã 39 tuổi rồi nên anh muốn tìm em để mình đồng hành cùng nhau hết phần đời còn lại, cùng xây dựng gia đình nhỏ của mình. Không bao giờ là muộn hết em à.

Anh có ý định sống ở TP HCM này lâu dài vì anh đang có công việc ổn định ở đây và mọi thứ đã quen thuộc với anh. Anh sống khá đơn giản và lành mạnh: đi làm về nấu ăn, thể dục thể thao, cà phê, đọc sách, chăm sóc lại bản thân. Anh không hút thuốc và rượu bia rất hạn chế.

Tính cách anh khá vui nhộn nhưng luôn nghiêm túc trong công việc và tình cảm. Anh sống biết chia sẻ và biết suy nghĩ cho người khác. Về ngoại hình, anh trẻ hơn tuổi và cũng được gọi là đẹp trai đó nhé.

Mong em là cô gái độc thân và đang ở TP HCM, vui vẻ, gọn gàng, nghiêm túc, không vòng vo, rõ ràng. Gặp nhau hợp nhãn thì tính tiếp em nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ