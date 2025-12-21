Gặp họa do học tư thế sex như 'phim đen'

Hà NộiThử áp dụng tư thế quan hệ tình dục như trong phim sex, người đàn ông 34 tuổi bị gãy dương vật phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 20/12, BS Phan Lê Nhật Long, khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết bệnh nhân nhập viện với bộ phận sinh dục sưng nề, biến dạng, chẩn đoán rách bao trắng thể hang, phải phẫu thuật khẩn cấp để khâu phục hồi. May mắn là bệnh nhân đến viện sớm, được xử trí đúng phác đồ nên giữ được chức năng dương vật.

Gãy dương vật là chấn thương đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khi đang cương cứng bị bẻ gập mạnh. Phần bị tổn thương chính là bao trắng của vật hang - một cấu trúc rất dai nhưng dễ rách khi chịu lực đột ngột.

Trong lâm sàng, tai nạn này thường gặp khi quan hệ ở tư thế không phù hợp, tư thế mạo hiểm học theo phim sex. Bệnh lý có thể dẫn đến cong vẹo dương vật, rối loạn cương, đau khi quan hệ, xơ hóa, ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý và đời sống tình dục.

Các bác sĩ khuyến cáo nam giới cần cẩn trọng, khi gặp sự cố cần đến bệnh viện cấp cứu ngay bởi sẽ không tự khỏi, không nên tự ý đắp lá hay chườm thuốc. Điều trị sớm giúp bảo tồn chức năng tình dục và hình dạng dương vật.

Lê Nga