Gặp họa do giảm béo bằng 'loại cả mảng mỡ'

Hà NộiNgười phụ nữ 30 tuổi hút mỡ, tạo hình bụng ở một cơ sở y tế tư nhân, sau đó gặp biến chứng đau, tấy đỏ suốt 3 tháng do tụ dịch và nhiễm khuẩn.

"Bệnh nhân gặp biến chứng do quá trình phẫu thuật không đúng kỹ thuật gây phá hủy hệ bạch huyết", TS.BS Đỗ Thị Thu Hiền, Bệnh viện Da liễu Trung ương, chia sẻ tại Hội nghị Da liễu toàn quốc thường niên lần thứ II, hôm 23/11. Bệnh nhân sau đó được điều trị bằng trích rạch làm sạch, kháng sinh chống viêm, trải qua nhiều tháng mới hồi phục hoàn toàn.

Ngoài bệnh nhân trên, bác sĩ Hiền cũng gặp nhiều trường hợp bị biến chứng tắc mạch sau khi hút mỡ bụng. Đây là biến chứng nặng nề và nguy hiểm nhất có thể xảy ra khi thực hiện thủ thuật này. Khi các hạt mỡ nhỏ lọt vào hệ tuần hoàn và di chuyển đến các cơ quan quan trọng như phổi hoặc não, dẫn đến suy hô hấp, ngừng tim, hoặc tử vong. Nguy cơ này tăng cao khi thực hiện kỹ thuật không đúng hoặc hút mỡ quá nhiều trong một lần.

Bên cạnh đó, một số biến chứng thường gặp như ngộ độc do sử dụng thuốc gây tê, mê không đúng liều lượng hoặc không được quản lý chặt chẽ; tổn thương nội tạng hoặc các mạch máu lớn do can thiệp không đúng kỹ thuật, có thể dẫn đến thủng màng phổi, tổn thương cơ quan nội tạng, như gan, ruột hoặc xuất huyết nghiêm trọng. Ngoài ra, người bệnh có thể gặp nhiễm trùng và hoại tử da do điều kiện vô khuẩn không được đảm bảo hoặc quy trình hậu phẫu không được tuân thủ nghiêm ngặt.

"Nhiều trường hợp sau làm thủ thuật còn gặp phải tình trạng mất cân đối, biến dạng đường nét của cơ thể và tình trạng thừa da", bác sĩ Hiền nói.

Bà Hiền cho biết lượng mỡ hút tối đa được khuyến nghị là khoảng 5-6% trọng lượng cơ thể, tương đương khoảng 4-5 lít mỡ trong một lần thực hiện. Lý tưởng mỗi lần chỉ nên hút mỡ tương đương 2-3% trọng lượng cơ thể.

Đặc biệt, không phải bệnh nhân nào cũng có thể làm được thủ thuật hút mỡ, hay tạo hình vùng bụng. Kỹ thuật này chống chỉ định với những người mắc bệnh tim mạch nặng, rối loạn đông máu nghiêm trọng hoặc đang được điều trị thuốc chống đông không thể ngừng điều trị (trong trường hợp thay van tim, rung nhĩ, viêm tắc tĩnh mạch sâu hay huyết khối mạch phổi). Phụ nữ có thai; người mắc các bệnh lý ảnh hưởng tới quá trình lành vết thương như một số bệnh lý nhiễm trùng hay đái tháo đường cũng không được làm thủ thuật.

Những người có thể chất kém hoặc đã trải qua chế độ ăn kiêng ngay trước đó; người có tiền sử phẫu thuật trong ổ bụng hoặc mổ lấy thai là những trường hợp cần cẩn trọng. Bệnh nhân béo phì có BMI > 30 có nguy cơ xảy ra nhiều biến chứng và tử vong cao hơn do thường hút mỡ khối lượng lớn.

TS.BS Đỗ Thị Thu Hiền chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Thu Hương

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ có nhu cầu làm đẹp cần đến các cơ sở y tế có giấy phép thực hiện, y bác sĩ có tay nghề cao, để được xử lý an toàn, tránh biến chứng. Phụ nữ giảm béo cần tìm hiểu các phương pháp khoa học, thay đổi chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp.

Tại hội nghị, ngoài chủ đề thẩm mỹ da, các chuyên gia cũng chia sẻ các vấn đề chuyên ngành da liễu như bệnh lý viêm, mạn tính; bệnh lý da hiếm gặp, di truyền; ung thư da và những vấn đề liên quan thẩm mỹ.

Lê Nga